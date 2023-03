﻿Mittagsruhe auf Hanova-Kinderspielplatz: Ist das erlaubt?

Hannover. Als die städtische Wohnungsbaugesellschaft Hanova vor einigen Jahren das Neubaugebiet an der Suderburger Wende im Heideviertel plante – direkt an der vielbefahrenen Karl-Wiechert-Allee –, dachten die Macher auch an einen Spielplatz. Der liegt seitdem zwischen zwei Häuserblöcken. Darauf viel Sand, Rutsche, Piratenschiff und ein kleiner Holzkletterturm für Kinder von drei bis 14 Jahren. So weit, so gut. Befremdlich ist hier jedoch ein grün-blaues Verbotsschild an der roten Klinkerhauswand. Das regelt eindeutig, was auf diesem Spielplatz Tabu ist.

Verboten sind Fußballspielen, Alkohol und Müll. Außerdem gilt auf dem Hanova-Spielplatz eine zweistündige Mittagsruhe. Dabei ist das nicht gesetzeskonform. 2015 hatte der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden, dass Mieter Kinderlärm von benachbarten Spielplätzen grundsätzlich hinnehmen müssen. Die Richter kamen zu dem Schluss, dass sogenannte Umweltmängel, unter die auch Kinderlärm fällt, laut Gesetz hinzunehmen seien. Sie verwiesen auf das Toleranzgebot zu Kinderlärm, das 2011 in Kraft getreten war. Das Gesetz erklärt den Lärm spielender Kinder als zumutbar, es handele sich hierbei um „Ausdruck der kindlichen Entwicklung und Entfaltung“.

Das gilt ansonsten auf Hannovers Spielplätzen In der Landeshauptstadt gibt es nach Aussage der Verwaltung insgesamt 446 öffentliche Spielplätze sowie neun Spielparks und 147 Bolzplätze. „Um das Miteinander auf diesen Plätzen zu regeln, hat die Stadt eine Spielplatzsatzung verabschiedet“, sagt Sprecher Dennis Dix. Öffentliche Spielplätze seien Orte, an denen Kinder sich mit allen Sinnen ausleben sollen. Die Benutzung ist laut Satzung grundsätzlich von 7 bis 20 Uhr erlaubt, also auch in den Mittagspausen. Dix: „Eine Ruhezeit auf öffentlichen Spielplätzen ist nach der Satzung grundsätzlich nicht rechtmäßig.“ Für Spielplätze in privater Trägerschaft, zu denen auch der Hanova-Spielplatz im Heideviertel zählt, gelte die Spielplatzsatzung nicht, betont der Sprecher. Daher will die Verwaltung den Fall nicht bewerten. Allerdings hat die Stadt Hannover in ihrer Satzung drei Ausnahmen aufgelistet. Auf dem Bolzplatz Viktoriastraße gilt sonn- und feiertags ein Spielverbot, auf dem Bolzplatz Stahlstraße zwischen 13 und 15 Uhr eine Mittagsruhe und auf dem Bolzplatz Börgerstraße sonn- und feiertags zwischen 13 und 15 Uhr ebenfalls Mittagsruhe. „Die abweichenden Öffnungszeiten für diese drei Plätze begründen sich mit baurechtlicher oder immissionsschutzrechtlicher Gesetzgebung“, so der Stadtsprecher.

Anwohner verärgert: Autolärm ist erlaubt, Kinder nicht

Welches Ziel verfolgt also das Tochterunternehmen der Landeshauptstadt mit diesem rechtlich fragwürdigen Schild? Diese Frage stellt sich auch Franz Volhard. Dem Kleefelder ist das Verbotsschild am Spielplatz schon lange ein Dorn im Auge. „Ich ärgere mich jedes Mal aufs Neue, wenn ich dort vorbeispaziere“, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung. Volhard stört nicht allein die Mittagsruhe, sondern dass es überhaupt Öffnungszeiten für Spielplätze gibt. „Die Kinder dürfen nicht spielen, weil sonst die Mittags- oder Nachtruhe der Erwachsenen gestört würde. Die Erwachsenen hingegen dürfen Tag und Nacht mit ihren blöden Autos auf der Karl-Wiechert-Allee Radau machen. Es ist peinlich, Erwachsener zu sein“, sagt er. Kinder seien schließlich „wichtiger als Autos“.

Der Kleinkinder-Spielplatz befindet sich zwischen zwei Neubauten am Wohnviertel an der Suderburger Wende. Die vielbefahrene Karl-Wiechert-Allee befindet sich nur zehn Meter von hier entfernt. © Quelle: Christian Behrens

Und was sagt Hanova dazu? Man habe das Schild am Kleinkinder-Spielplatz damals bei der schlüsselfertigen Übergabe mit übernommen, erklärt Unternehmenssprecherin Carolin Weissmann. In erster Linie sollte dieses aufzeigen, dass das vorsätzliche Verschmutzen der Anlage, Fußballspielen und der Verzehr von Alkohol untersagt sind. Es soll dazu beitragen, das „verantwortungsbewusst mit den Spielanlagen umgegangen“ werde. Weissmann betont: „Wir gehen hierbei nicht gegen lärmende Kinder oder ihre Erziehungsberechtigten vor. Auch hat Hanova weder ein Kinder- noch ein Lärmproblem.“

Dennoch wirft das kleine grün-blaue Schild neben dem Spielplatz kein gutes Licht auf das kommunale Unternehmen, das sich soziale Verantwortung und „Hannoverherz“ auf die Fahnen geschrieben hat. Hanova-Sprecherin Wiessmann ist offensichtlich um Schadensbegrenzung bemüht und erklärt: „Um weitere Missverständnisse vorzubeugen, wird das Schild kurzfristig demontiert und durch ein überarbeitetes Schild ohne Mittagpause ersetzt.“