Ein Sechstklässler einer hannoverschen Gesamtschule ist monatelang von einem Mitschüler erpresst worden, ohne dass jemand davon wusste. Erst nachdem er von unbekannten Tätern verfolgt und bewusstlos geprügelt wurde, kam der Fall ans Licht. Wir haben zwei Schulpsychologinnen gefragt, was Lehrkräfte in einem solchen Fall tun sollten.

Hannover. Ein Sechstklässler, der von einer Gruppe Jugendlicher durch diverse Stadtbahnen bis nach Langenhagen-Wiesenau verfolgt und dann von einem der Täter krankenhausreif geprügelt worden ist, war an seiner Schule in Hannover offenbar monatelang von einem Mitschüler erpresst worden. Der Zwölfjährige hatte von seinem Leid aber lange niemandem erzählt. Wir haben zwei Expertinnen zu dem Thema befragt: Gertrud Plasse ist Dezernatsleiterin der Schulpsychologie beim Regionalen Landesamt für Schule und Bildung in Hannover und Anke Martin arbeitet dort als Regionalbeauftragte für Prävention und Gesundheitsförderung. Dies sind ihre gemeinsamen Antworten.