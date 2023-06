﻿Erpresser hetzte offenbar Fußballfreunde auf Zwölfjährigen

Hannover/Langenhagen. Im Fall des zwölfjährigen Schülers einer hannoverschen Gesamtschule, der von einer Gruppe Jugendlicher nach einer langen Verfolgungsjagd durch mehrere Stadtbahnen in Langenhagen-Wiesenau überfallen und verprügelt wurde, gibt nach Darstellung der Schule neue Erkenntnisse. Der Sechstklässler hatte gegenüber der Polizei Langenhagen angegeben, von einem Mitschüler monatelang erpresst worden zu sein. Er hatte sich geweigert, ihm eine Playstation-Wertkarte auszuhändigen. Daraufhin hatte der Mitschüler ihm gedroht, so der Zwölfjährige, man werde sich „um ihm kümmern“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fußballfreunde des Erpressers lauern Sechstklässler auf

Am Dienstag, 6. Juni, sollen Fußballfreunde des Erpressers dem Jungen nach der Schule aufgelauert, ihn durch mehrere Stadtbahnen verfolgt und schließlich in Langenhagen-Wiesenau überfallen und verprügelt haben. Unklar ist, ob der Erpresser von der Schule dabei war oder nicht. Der Zwölfjährige sagte gegenüber der Polizei aus, fünf ältere Jugendliche hätten ihn verfolgt, von einem sei er dann in den Bauch und gegen die Schulter geschlagen worden, zudem sei ihm Deo, das er in einer Bauchtasche bei sich trug, in den Mund und in die Augen gesprüht worden. Daraufhin sei er bewusstlos geworden, eine Passantin fand den entkräfteten Jungen zusammengekauert am späten Nachmittag und alarmierte den Rettungswagen.

Wie alt waren die Verfolger?

Wie der Erpresser gegenüber der Schulleitung angegeben hatte, handelt es sich bei der Gruppe von Jugendlichen, die den Sechstklässler verfolgt und geschlagen hat, um seine Fußballfreunde im Alter zwischen elf und 13 Jahren. Ihre Namen sollen der Polizei inzwischen mitgeteilt worden sein. Eine Sprecherin der Polizei Langenhagen konnte dies am 14. Juni allerdings noch nicht bestätigen. Die Eltern des Opfers hätten Strafanzeige gegen fünf männliche unbekannte Täter wegen gefährlicher Körperverletzung gestellt, sagte sie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Darstellung der Schule soll es bei der Erpressung immer nur um eine Playstation-Wertkarte gegangen sein. Offenbar habe ein anderer Junge die Karte von dem Zwölfjährigen verlangt, ob dieser die ihm geschuldet habe oder nicht, ist unklar. Daraufhin habe sich ein dritter Junge, der Erpresser, der später seine Fußballfreunde auf den Jungen hetzte, in den Streit eingeschaltet und den Zwölfjährigen monatelang immer wieder zu der Herausgabe der Karte genötigt, was dieser aber abgelehnt habe.

Erpresser von der Schule suspendiert

Von der Schule ist der Erpresser umgehend suspendiert worden. Zwischen ihm und dem Zwölfjährigen soll es zuvor nie zu Konflikten gekommen sein, auch andere Mobbingfälle seien in der Klasse nicht bekannt. Die übrigen Schülerinnen und Schüler der Klasse waren an dem Streit offenbar nicht beteiligt. Unklar ist, welche Rolle der Junge spielt, der von dem Zwölfjährigen ursprünglich die Playstation-Wertkarte verlangt hatte. Täter und Opfer seien bislang völlig unauffällige Schüler gewesen, hieß es. Der drangsalierte Junge hatte monatelang geschwiegen, gegenüber der Polizei gab er an, schon in der fünften Klasse erpresst worden zu sein.

Junge soll wieder sicher zur Schule gehen können

Die Kontaktbeamten der Polizei sind bislang noch nicht an der Schule gewesen. Der Junge, der überfallen worden war, hatte sich bereits am Freitag, 9. Juni, einem Lehrer anvertraut, der Schulleiter selbst hatte erst über Presseanfragen am 13. Juni von dem Fall erfahren. Ziel sei eine rückhaltlose Aufklärung des Vorfalls, sagte er, der Junge müsse mit einem beruhigten Gefühl zur Schule gehen können, Erpressung, Nötigung oder Mobbing würde man nicht tolerieren und durch entsprechende Ordnungsmaßnahmen streng ahnden. Der Sechstklässler hatte nach dem Überfall eine Nacht im Krankenhaus verbracht, war aber kurz danach bereits wieder zur Schule gekommen.

HAZ