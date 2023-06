﻿Zwölfjähriger durch Stadtbahnen verfolgt: Was sagt die Üstra dazu?

Hannover. In dem Fall eines Zwölfjährigen, der in Langenhagen-Wiesenau von einer Gruppe Jugendlicher überfallen und zuvor durch mehrere Stadtbahnen verfolgt worden ist, haben die Stadtbahnfahrer nach Angaben der Üstra nichts bemerkt. Auch andere Mitfahrende haben nichts gemeldet. Wie Üstra-Sprecherin Katja Raddatz sagte, gibt es im Wachbuch für den 6. Juni keine Einträge für die infrage kommenden Stadtbahnlinien.

Wegen einer Playstation-Wertkarte erpresst

Der Sechstklässler einer hannoverschen Gesamtschule hatte gegenüber der Polizei angegeben, dass er von einem Mitschüler monatelang erpresst worden sei. Offenbar ging es um eine Playstation-Wertkarte, die ein anderer Junge von ihm verlangt hatte. Als er sich weigerte, diese ihm zu geben, mischte sich ein weiterer Mitschüler ein, der dann über Monate immer wieder die Herausgabe der Wertkarte forderte. Vor ein paar Wochen soll er ihm dann gedroht haben, man werde sich um ihn kümmern.

Schlugen Fußballfreunde des Erpressers zu?

Am 6. Juni lauerte dann vermutlich eine Gruppe von Fußballfreunden des Erpressers dem Jungen auf, verfolgte ihn durch mehrere Stadtbahnen bis nach Langenhagen-Wiesenau. Dort soll einer aus der Gruppe ihn dann verprügelt und Deo in Mund und Augen gesprüht haben. Die Angreifer ließen den Sechstklässler dann bewusstlos zurück, später wurde er von einer Passantin gefunden, die den Rettungswagen benachrichtigte. Auch in Wiesenau hat niemand etwas von dem Überfall gemerkt.

Beschauliche Wohngegend: Von der Schlägerei in Wiesenau hat offenbar kein Anwohner am 6. Juni etwas bemerkt. © Quelle: Tobias Kurz

Stadtbahnfahrer merken von Auseinandersetzungen meist nichts

Die Stadtbahnfahrer bekommen laut Üstra-Sprecherin Raddatz von solchen Fällen in der Regel nichts mit, vor allem wenn sie mit Zügen unterwegs seien, die bis zu drei Wagen umfassten: „Hier setzten wir auf die Aufmerksamkeit und Zivilcourage unserer Fahrgäste.“ Doch von dem Streit der Jungen hat am 6. Juni anscheinend kein Fahrgast etwas mitbekommen oder niemand hatte den Mut, sich einzumischen. Der Zwölfjährige hatte angegeben, voller Panik vor seinen Verfolgern geflüchtet und blindlings in irgendwelche Stadtbahnen eingestiegen zu sein. Welche Route er genau genommen hat, ist unklar. Jedenfalls ist er mitten in der City, entweder am Kröpcke oder am Hauptbahnhof in die Linie 1 nach Langenhagen gestiegen.

Die Üstra rät: Sollte jemand in der Bahn einen Vorfall beobachten, sei es eine handgreifliche Auseinandersetzung, Vandalismus oder auch ein medizinischer Notfall, sollte man umgehend den Fahrer oder die Fahrerin informieren. Das könne entweder direkt oder aber über die Sprechstellen erfolgen, die in allen drei Stadtbahntypen vorhanden seien. Die Fahrer könnten dann die Üstra-Leitstelle informieren und Hilfe anfordern.

Per Knopfdruck Kontakt zum Fahrer: Fahrgäste können in den Stadtbahnen schnell den Fahrer informieren. Im Fall des verfolgten Zwölfjährigen hat das aber niemand getan. © Quelle: Andreas Voigt

Üstra rät: Lieber in den ersten Wagen einsteigen!

Wer ein unbehagliches Gefühl habe, sollte in den ersten Stadtbahnwagen einsteigen, denn dort könne man im Zweifelsfall die Fahrer direkt ansprechen. Zudem gebe es an allen 195 Stadtbahnhaltestellen Info- und Notrufsäulen, über die man die zentrale Leitstelle erreiche, die dann gegebenenfalls auch Polizei oder Rettungskräfte alarmiere.

