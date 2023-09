Hannovers Mobilität wird im Aufhof zum Schwerpunktthema

Hannover. Fahrradversteigerung, Vorträge und Diskussionen: Die Landeshauptstadt Hannover gestaltet im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September in der List und Nordstadt eine autofreie Woche und Thementage. Im ehemaligen Kaufhaus an der Marktkirche, im Aufhof, läuft ergänzend dazu am Sonnabend ab 14 Uhr das Dialogformat „Zukunftsfähige Mobilität in Hannover“. Dabei geht es um Sharing-Angebote, Velorouten, Lastenräder und sogenannte Mobility-Hubs. Kindern können einen Bobby-Car-Parcours testen und mit Holzbausteinen Straßenräume gestalten. Um 15 Uhr lädt das Fundbüro zur Fahrradversteigerung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das umfgangreiche Programm wird ab Dienstag mit Fachvorträgen fortgesetzt. So spricht am Dienstag um 13 Uhr zum Beispiel die Üstra-Vorstandsvorsitzende Elke Maria van Zadel über Multimodalität. Am Mittwoch bietet der ADFC um 17 Uhr eine Lastenradberatung an. Und am Freitag geht es um 15 Uhr um Barrierefreiheit in öffentlichen Räumen. Dazu kann man passend Rollstühle ausprobieren und einen neuen Rikscha-Service testen. Der Eintritt in den Aufhof ist kostenlos. Eine detaillierte Programmübersicht finden Interessierte auf der Internetseite der Stadt Hannover.

HAZ