Hannover. Die städtische Bauaufsicht hat Keller und Erdgeschossräume in einem Haus in der Nordstadt wegen akuter Einsturzgefahr gesperrt. Das Modelabel Dörpwicht musste deshalb sein Ladenlokal in dem Altbau überstürzt räumen.