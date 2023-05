﻿Pop-up-Store an der Limmerstraße: Junge Designerinnen präsentieren ihre Mode

Pop-up-Store in Linden: Julia Mars und Marieke Zidorn stellten die zweite Kollektion ihre Modelabels Enter vor, das ist im vergangenen Jahr gegründet haben.

Eine Menschentraube vor einem neuen Dönerladen? Nein, am Sonnabend ging es um Mode auf der Limmerstraße. Julia Mars und Marieke Zidorn stellten die zweite Kollektion ihres Modelabels Enter vor, das sie im vergangenen Jahr gegründet haben. „Wir machen aus alter Vintage-Kleidung neue hippe Kleidungsstücke“, sagen die beiden. Und sie wissen genau, was sie tun. Julia Mars nicht nur Maßschneidermeisterin, sondern auch Dozentin an der Fahmoda-Akademie für Mode und Design in Hannover.