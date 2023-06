﻿Modernisierungsschock: Blinde sollen raus aus Wohnanlage in Hannover – und danach mehr als doppelt so viel zahlen?

Hannover. Schon 25 Jahre lang wohnt Detlef Wasner in seiner 33-Quadratmeter-Wohnung in Hannover-Kirchrode. Und das sehr gerne. „Wir haben einen guten Zusammenhalt im Haus und helfen uns gegenseitig“, berichtet der 72-Jährige. Hilfe, die willkommen ist, denn bei zwei Drittel der 21 Parteien im Haus handelt es sich um Blinde oder Sehbehinderte. Die Gemeinschaft droht nun auseinandergerissen zu werden. Die Immobilie an der Gandhistraße soll modernisiert werden – und dazu sollen laut Planung bis Frühjahr 2024 alle Mieter raus.

Eigentümer des Hauses ist der Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, der die Wohnungen in der Vergangenheit bevorzugt an Blinde und Sehbehinderte vergeben hat. Im März hat er die Bewohner auf einer Versammlung sowie in Einzelgesprächen über die Pläne informiert. Das Haus stammt aus den 1960er-Jahren. Viel passiert ist seitdem nicht. Die Fassade bröckelt. Leitungen verlaufen sichtbar in den Fluren, nur von einer Isolierung ummantelt. Die Küchen haben sich seit Jahrzehnten kaum verändert.

Wie in den 1960ern: Die Küche in der Wohnung von Detlef Wasner ist nicht zeitgemäß. © Quelle: Christian Behrens

Eilige Sanierung auch wegen hoher Förderung

„Hier muss eindeutig etwas passieren“, sagt auch Wasner. Er fragt sich jedoch, warum jetzt plötzlich alles so schnell gehen muss und die Modernisierung nicht Schritt für Schritt erfolgen kann, ohne dass die Bewohner über einen längeren Zeitraum ihre Wohnungen räumen müssen. Sabine Schipanski (58), deren Mutter ebenfalls in dem Haus wohnt, wirft dem Blindenverband vor, dass dieser „über Jahrzehnte die dringend notwendige Sanierung versäumt hat, bis nun der Handlungsdruck groß geworden ist“.

Gerd Schwesig, seit Herbst 2022 Geschäftsführer des Verbandes, räumt ein, dass die Umsetzung des Projektes „mit einer gewissen Härte verbunden ist“. Die Möglichkeit einer „Sanierung light“, bei der die Bewohner im Haus wohnen bleiben könnten, habe man jedoch geprüft und verwerfen müssen. Denn dafür bekomme man „keinen Cent Zuschuss vom Staat“. Anders bei einer Modernisierung. „Wir hoffen auf KfW-Förderung von bis zu 45 Prozent der Investitionssumme“, berichtet Schwesig. Seiner Einschätzung nach hätte der Verband eine Sanierung schon vor zehn bis 15 Jahren angehen müssen. Nun sei die Modernisierung „alternativlos“.

Blindenverband verspricht Ersatzwohnungen

Sämtlichen Bewohnern würden jedoch Ersatzwohnungen angeboten. Drei Parteien hätten schon selbst welche gefunden. Zudem garantiere man, dass alle nach der Modernisierung zurückkehren könnten. Auch die Umzugskosten würden übernommen, versichert Schwesig.

„Alternativlose“ Sanierung: Das Haus an der Ghandistraße wurde in den 1960er-Jahren gebaut. © Quelle: Christian Behrens

Detlef Wasner bestätigt, dass er mehrere Angebote für Wohnungen bekommen habe. Diese seien jedoch für ihn entweder viel zu groß und damit zu teuer, oder zu hoch gelegen. „Ich bin nicht mehr so gut zu Fuß. Da ist das ein Problem“, berichtet er. Wasner rechnet außerdem mit einer massiven Erhöhung der Miete nach der Modernisierung. Derzeit zahle er eine Kaltmiete von rund 5 Euro pro Quadratmeter. Künftig werde diese wohl mindestens 12 Euro pro Quadratmeter betragen.

Drohende Mietsteigerung: „Können nicht 25 Jahre draufzahlen“

Verbandsgeschäftsführer Schwesig will diese Summe nicht bestätigen. Die genauen Mieten könne man erst nach der Modernisierung festlegen. Wenn es dann aber einen „tollen Standard in einem wunderschönen Haus gibt, sollten für Kirchrode übliche Mieten allerdings vertretbar sein“, sagt er. Schwesig wirbt um Verständnis: „Wir können es uns als Verband nicht erlauben, dass wir nach der Baumaßnahme 25 Jahre draufzahlen.“

Die Angehörige Schipanski hingegen sieht „noch viele offene Fragen, die geklärt werden müssen“. Sie vertritt den Standpunkt, dass die Bewohner „nicht dafür zahlen dürfen, dass der Verband über Jahrzehnte seinen Sanierungspflichten nicht nachgekommen ist“.

