Sie ist die modernste ihrer Art: Die Bundeswehr-Schießanlage in Hannover. Mit künstlicher Intelligenz und speziellem Kautschuk trainieren die Feldjäger den Ernstfall – inklusive echter Munition auf nur 25 Metern. Das System ist so raffiniert, dass es jetzt deutschlandweit nachgebaut wird.

Hannover. Die Feldjäger-Schule in Hannover besitzt die modernste Schießanlage der Bundeswehr. Nur noch das Kommando Spezialkräfte (KSK) hat ein identisches System. In der Halle können die Soldatinnen und Soldaten mit nahezu allen Pistolen und Sturmgewehren sowie echter Munition trainieren. Die Anlage ist dabei so fortschrittlich, dass sie nun als Vorlage für elf weitere dient. Allein in Niedersachsen sollen fünf Stück davon entstehen – und in der Landeshauptstadt arbeiten sie schon an der nächsten Modernisierung.