﻿Generationenwechsel bei Möbel Staude: Brüder Marc und Alexander schaffen Raum für Design

Kunst an den Wänden, Veranstaltungen mit Sterneköchen – und ganz viel Wohnkultur: Marc (38) und Alexander Staude (40) beweisen mit dem neuen Concept Store ihre Leidenschaft für Design. Und treten in die Fußstapfen des Vaters.

Hannover. Sie gehen mutig voran: Schon seit einiger Zeit führen die Brüder Marc (38) und Alexander Staude (40) das Möbelgeschäft Staude und Küchenstaude. Jetzt haben sie dazu noch ein ganz neues, mehr als 900 Quadratmeter großes Geschäft in der Mehlbaumstraße 7 eröffnet. Ihr Anspruch an den neuen Concept Store: Hier wollen sie zeigen, wie besonderes Design unsere Wohnwelten noch schöner machen kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Vor sieben oder acht Jahren haben wir die Immobilie erworben“, erzählt Marc Staude. „Wir hatten die Idee, uns hier mit einer neuen Handschrift zu präsentieren. Wir wollen neben Designklassikern auch eine Plattform für hochwertige Produkte internationaler Marken schaffen, die teilweise auch in Deutschland noch nicht so bekannt sind.“ Wichtig dabei: Die Möbel werden nicht nur ausgestellt, sondern fügen sich in ganz besondere Räumlichkeiten ein.

Staude-Brüder holen Nomah-Architektin dazu

Die Staude-Brüder haben dafür Designprofis mit ins Boot geholt. So tragen Innengestaltung und Farbkonzept die Handschrift der gefragten Architektin Friederike Müller (28) vom Interior-Designstudio Nomah aus Hannover, die zum Beispiel auch das exklusive Kindermodegeschäft „Lias“ in der Innenstadt entworfen hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kunst trifft auf Design: Der Concept Store stellt ganz besondere Designansprüche an Raum, Möbel, Farben und Persönlichkeit. © Quelle: Christian Behrens

„Die Staudes wollten einen Kontrast zu den bisherigen Shops in der Stadt schaffen“, erzählt Müller. „Wir haben mit Farbe und Form gespielt, um auch dem Raum selbst mehr Ausdruck und Freude zu geben. So bekommen die Möbel eine besondere Plattform, um ihre Wirkungskraft zu entfalten.“ Das setzt sich fort in der Kunst an den Wänden. Passend zum Raumkonzept haben Frank Hoff (59) und Mirja Dieckhaus (52) vom Kunsthaus Hannover Bilder nationaler und internationaler zeitgenössischer Künstler gehängt.

Shop mit internationalem Flair

Innenarchitektur, Kunst und Einrichtung gehen so Hand in Hand. „Wir wollen hier neue Impulse setzen. Wir hatten den Anspruch, dass dieser Laden, so wie er hier steht, auch in London, Berlin, New York hätte stehen können, ohne dort unterzugehen“, verspricht Staude. „Der Besuch hier soll ein Erlebnis sein!“

Hochwertige Wohnaccessoires: Gem heißen die mundgeblasenen Vasen der Luxusmarke AYTM aus Dänemark. © Quelle: Christian Behrens

Fünf Monate haben die Brüder das Gebäude kernsanieren und die Fassade erneuern lassen. In Eingangsnähe steht eine riesige Showküche, hier hat Sterne-Koch Benjamin Gallein (36) vom „Votum“ zur Eröffnung für geladene Gäste gekocht. „Wir haben die Idee, dass hier immer mal wieder exklusive Veranstaltungen mit geladenen Gästen stattfinden, bei denen sich auch die besten Restaurants Hannovers präsentieren können.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gelungener Übergang: Söhne führen das Geschäft weiter

Über die Entscheidung, in Krisenzeiten so einen aufwendigen Laden zu eröffnen, kann Marc Staude jetzt stolz lächeln: „Klar war das mutig. Aber wir sind beide sehr froh, wir haben starke Resonanz und tolles Feedback erhalten, sodass wir schon jetzt von einem Erfolg sprechen können.“ Einen großen Anteil daran hat auch Kerstin Lohrfink (35). Sie ist das Gesicht des Concept Stores und repräsentiert die junge, frische Linie.

„Die persönliche Verbindung zum Kunden ist mir super wichtig“, erzählt sie. Die Shopmanagerin hat in ihrem Leben bereits vielseitige Erfahrungen gemacht, ihre beruflichen Wurzeln hat sie in der Gastronomie. Bei der Silbermanufaktur Robbe und Berking hatte sie erste Berührungen mit dem Thema Design. „Für uns ist Einrichtung ein Gesamtkunstwerk – Möbel treffen auf Kunst, Stoffe auf Farbwelten“, erzählt sie begeistert von ihrer neuen Aufgabe.

Shopmanagerin: Kerstin Lohrfink leitet den Concept-Store. © Quelle: Christian Behrens

Und auch für diese Herausforderung steht der neue Laden: Ganz leise ist Helmut Staude (73) und seinen Söhnen gelungen, was in so manchen familiengeführten Unternehmen gar nicht so leicht ist – die Übergabe der Geschäfte von einer Generation an die nächste. „Klar, schaut unser Vater noch täglich im Geschäft vorbei“, sagt Marc Staude. „Es ist ja schließlich auch sein Lebenswerk. Aber er macht nichts mehr, was ihn ärgert, sondern tut nur die Dinge, die ihn erfreuen.“

Interessantes Raumkonzept: Für die Innen- und Farbgestaltung ist Friederike Müller vom Architekturbüro Nomah verantwortlich. © Quelle: Christian Behrens

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das kann der 73-Jährige, schließlich weiß er sein Geschäft in guten Händen. Auch vom neuen und mutigen designorientierten Konzept des Concept Store ist der Seniorchef sehr begeistert.

Stolzer Vater: Helmut Staude mit seinen Söhnen Alexander und Marc (rechts). © Quelle: Tim Schaarschmidt

Auf seine Kinder habe der Vater nie Druck ausgeübt, in seine Fußstapfen zu treten. „Das geschah freiwillig“, betont Marc Staude. Beide Söhne haben einen Teil ihrer Schulzeit in England auf einem Internat verbracht, Marc Staude hat dort auch sein Abitur gemacht. Beide Söhne haben BWL studiert. „Mit 21 Jahren war ich schon fertig“, erinnert sich der 38-Jährige.

Als Brüder seien sie bis heute ein gutes Team: „Wir sind sehr unterschiedlich, ergänzen uns aber positiv, das ist ein großer Vorteil“, verrät Marc Staude, der in seiner Freizeit auch leidenschaftlicher Tennisspieler ist. „So wie wir geschäftlich verbunden sind, verbringen wir wirklich viel Zeit miteinander – im Prinzip sechs Tage die Woche von morgens bis abends. Das kann nur funktionieren, wenn man sich versteht und wie wir auch wirklich zusammenarbeitet.“

Und einen Grundsatz habe der Vater ihnen als Tradition mitgegeben: „Bei allem, was wir machen, ist die oberste Prämisse, dass die Familie immer vorgeht.“