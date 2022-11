﻿Die Möbel von Hofarchitekt Laves: Ausstellung im Museum August Kestner

3:0-Führung in Schöningen reicht dem SV Arminia Hannover nicht zum Sieg

Wenn du bis zur 60. Minute mit 3:0 führst, kannst du mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein. Durch Tore von Hamza Sejto, Luis Prior Bautista und Jovan Hoffart lag der SV Arminia Hannover in der Oberliga beim FSV Schöningen nach 23 Minuten mit 3:0 in Front – und musste sich am Ende mit einem 3:3 begnügen.