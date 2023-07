﻿Trickserei im Rathaus: Das wissen wir über die abgebrochene Stellenbesetzung für Gleichstellung bei der Stadt Hannover

Hannover. Seit wenigen Tagen hat die Stadt Hannover keine Gleichstellungsbeauftragte mehr, und das dürfte für Monate so bleiben. Eigentlich wollte der Rat die Stelle Ende Juni gerade noch rechtzeitig besetzen, doch das Verfahren scheiterte krachend. Der Neustart wird sich voraussichtlich bis zum Jahresende hinziehen. Die Landeshauptstadt verstößt mit der Vakanz gegen die Kommunalverfassung, was noch das geringste Problem ist. 

Der wahre Schaden für die Stadt mit ihren 11.000 Mitarbeitern liegt in der verlorenen Glaubwürdigkeit. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Personaldezernent Lars Baumann (Grüne) fürchten, dass künftige Bewerber einen Bogen um Hannover machen. Infrage steht, dass es bei Stellenbesetzungen allein nach Fähigkeit geht und nicht um das richtige Parteibuch. Der böse Verdacht nämlich lautet: Eine der Bewerberinnen hat getrickst – und dabei möglicherweise Hilfe aus Rat oder Verwaltung bekommen. Wie konnte es dazu kommen? Wir klären die wichtigsten Fragen rund um die Mogelei im Rathaus.

Woher rührt der Verdacht der Einflussnahme?

Ohne Durchstecherei ist nicht zu erklären, dass eine Kandidatin offensichtlich alle Fragen kannte – und die stichwortartigen Antworten für das Vorstellungsgespräch dazu. Profitieren sollte nach Recherchen dieser Redaktion die von den Grünen favorisierte Bewerberin, ausgewählt von einer parteiinternen Findungskommission. Der Name der Kandidatin und die der meisten Konkurrentinnen sind der Redaktion bekannt. Zu ihrem Schutz nennen wir sie nicht. Jetzt geht es um Schadensbegrenzung. Von dieser Woche an bilden Onay und Baumann eine neue Bewerbungskommission. Eine Beraterfirma soll das neue Verfahren überwachen.

Wer hat der Bewerberin den Interviewbogen zugespielt?

Das bleibt unklar. Die Ermittlungen von Personaldezernent Baumann dazu blieben nach seinen Angaben ohne Erfolg. Er sei auf eine Mauer des Schweigens gestoßen. Letztlich ist das Durchstechen von Bewerbungsfragen kein strafrechtlicher Tatbestand. Sollte aber ein Verwaltungsmitarbeiter ertappt werden, kann das zumindest disziplinarische Konsequenzen haben.

Wer hatte ein Interesse daran, die Bewerberin zu rüsten?

Da die von den Grünen favorisierte Kandidatin wohl getrickst hat, fällt der Blick zuerst auf die Grünen. Fraktionschef Daniel Gardemin weist den Verdacht zurück, das Leck sei bei seiner Fraktion oder in der Partei zu suchen. „Das haben mir alle versichert, und das muss ich glauben.“ Versuche, Kontakt zur Kandidatin aufzunehmen, sind gescheitert.

Das Leck kann aber auch woanders liegen: Allen acht Kommissionsmitgliedern war der Fragebogen bekannt. Fünf Mitarbeiter der Verwaltung und drei Ratsmitglieder von SPD, Grünen und CDU erhielten ihn Ende April aus der Personalabteilung per Mail. Kommissionsmitglieder berichten dieser Redaktion, dass Grüne für ihre Kandidatin geworben haben sollen: „Sie soll es werden“.

Warum saßen überhaupt Politiker in der Kommission?

Üblich ist das nicht. Jede Stellenbesetzung wird von einer Kommission begleitet. Gewöhnlich besteht das Gremium aus Vertretern der Personalabteilung, des Personalrats, der Gleichstellungs- und Schwerbehindertenbeauftragten. In zwei Fällen sitzen auch Ratspolitiker in der Kommission: Wenn es um die Leitung des Rechnungsprüfungsamts geht – und bei der Gleichstellungsbeauftragten. Beim Rechnungsprüfungsamt ergibt das Sinn, denn als Kontrollorgan der Verwaltung ist es direkt dem Rat unterstellt. Die Gleichstellungsbeauftragte ist dem Büro des Oberbürgermeisters zugeordnet. Die Besetzung der Auswahlkommission hat hier politische Gründe: SPD und Grüne im Rat haben vereinbart, dass das Vorschlagsrecht für die Gleichstellungsbeauftragte bei den Grünen liegen soll.

Bedeutet das: Genommen wird, wer das richtige Parteibuch hat?

Prinzip der Bestenauslese: Hannovers Personaldezernent Lars Baumann. © Quelle: Max Baumgart

Personaldezernent Baumann betont, dass das Prinzip der Bestenauslese gelte. Nach Informationen dieser Redaktion haben sich rund 40 Menschen auf die Stelle beworben. Die meisten hat die Personalabteilung nach Sichtung der Unterlagen aussortiert, am Ende blieben sechs Kandidatinnen übrig. Sie sollten – aufgeteilt in zwei Gruppen – zu Vorstellungsgesprächen eingeladen werden. Unter den Bewerberinnen gab es dem Vernehmen nach mehrere höchst qualifizierte Personen, etwa die Gleichstellungsbeauftragte einer niedersächsischen Universität sowie Gleichstellungsbeauftragte aus anderen Städten mit langjähriger Erfahrung, darunter auch eine mit grünem Parteibuch. Doch diese Bewerberin zog überraschend zurück. Warum, bleibt unklar.

Hat es die grüne Favoritin zu Recht in die Endrunde geschafft?

Hier scheiden sich die Geister. Baumann versichert, dass alle sechs Bewerberinnen die formalen Kriterien erfüllen. Das habe auch die Kommission einmütig so gesehen. Jedoch hatten manche bei der Grünen-Kandidatin anscheinend Zweifel. Nach Informationen dieser Redaktion soll sie frisch von der Uni gekommen sein. Das passt nur schwer zum Kriterium der „mehrjährigen Führungserfahrung“, wie die Ausschreibung verlangt. Aus dem Rathaus heißt es, dass man auch eine „Projektsteuerung“ als Führungserfahrung anerkenne. Damit könnten im Falle der Bewerberin universitäre Projekte gemeint sein, für die sie verantwortlich zeichnete. Jedoch ist „Projekt“ ein dehnbarer Begriff. Ein Kommissionsmitglied meint: „Nach Sichtung der Bewerbungsunterlagen hätte ich diese Kandidatin nicht eingeladen.“

Wie kam die Mogelei heraus?

Den Interviewkatalog hat die Personalabteilung ausgearbeitet, die Kommission hat ihn beschlossen. Kommissionsmitglieder berichten, dass die Kandidatin ihre Antworten „wie auswendig gelernt“ formulierte. Andere meinen, dass zu viele Begriffe vorkamen, die sich exakt so in den vorformulierten Antworten fanden. Möglicherweise wurde die Kandidatin zu gut von der für Gleichstellung zuständigen Ratsfrau der Grünen vorbereitet. Stefanie Killinger weist das zurück. Sie habe für Fragen zur Verfügung gestanden. So etwas wie eine Simulation des Vorstellungsgesprächs habe es nicht gegeben. Personaldezernent Baumann jedenfalls wurde argwöhnisch und brach die Gespräche ab.

Welche Rolle haben Oberbürgermeister Onay und sein Büro?

„Extrem sauer“: Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay. © Quelle: Rainer Dröse

Offiziell haben nur die Kommissionsmitglieder den Fragenkatalog bekommen. Manche im Rathaus sagen: Bei solchen Personalentscheidungen ist selbstverständlich das OB-Büro involviert. Die Drähte von dort zur Grünen-Ratsfraktion und zur Partei sind kurz. Nach Informationen dieser Redaktion gab es Vorgespräche zwischen Onay und der Grünen-Kandidatin, aber auch mit anderen Kandidatinnen. Das sei nichts Ungewöhnliches, heißt es aus der Stadtverwaltung. Solche Gespräche über Verständnisfragen oder zu strategischen Zielen der ausgeschriebenen Stelle gebe es häufiger. Dem Vernehmen nach war Onay „extrem sauer“, als die Trickserei ans Licht kam.

Wie geht es weiter?

Personaldezernent Baumann will eine Kommission mit neuen Mitgliedern bilden. Die Politik hat es in der Hand, wen sie in die Kommission schickt. Vorschriften darf die Verwaltung nicht machen. Die CDU hat bereits signalisiert, dass sie der Kommission nicht mehr angehören wolle. Die SPD wird voraussichtlich ihren alten Vertreter schicken, bei den Grünen ist es unklar. Seitens der Verwaltung dürften die alten Vertreter im Wesentlichen auch die neuen sein. „Nun beginnt der Prozess von Neuem und ich wünsche mir, dass wir den wichtigen Posten möglichst schnell besetzen können“, sagt Baumann. Die zukünftige Gleichstellungsbeauftragte sei für ihre Arbeit auf großes Vertrauen angewiesen. Viel verspricht sich Baumann von der externen Beraterfirma. Sie soll ein Auswahlverfahren mit freien Aufgaben entwickeln. Zugleich muss die Stadt gewährleisten, dass das Verfahren rechtssicher bleibt. Das bedeutet, dass eine gewisse Form der Standardisierung unvermeidbar ist, um Bewerberinnen vergleichen zu können.

