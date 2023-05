﻿Mogelei im Rathaus: Gleichstellungsbeauftragte fordern Onay zum Handeln auf

Hannover. Der Verdacht auf Schummelei beim Bewerbungsverfahren für das Amt der städtischen Gleichstellungsbeauftragten löst weitere Turbulenzen aus. Petra Mundt, Gleichstellungsbeauftragte der Regionsverwaltung, meldet sich jetzt im Namen aller kommunalen Amtskolleginnen in der Region Hannover in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) zu Wort und spart nicht mit Kritik. „Sämtliche Kriterien, die im öffentlichen Dienst für faire, transparente und vor allem rechtssichere Personalauswahl stehen, wurden für die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten dann wohl gebogen“, schreibt sie und fordert Onay auf, „höchstpersönlich“ für ein faires Verfahren zu sorgen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer hat Interviewbögen durchgestochen?

Die Stadt hatte das Bewerbungsverfahren abgebrochen, weil der Verdacht bestand, dass mindestens eine Bewerberin die Leitfragen für das Vorstellungsgespräch bereits kannte. Allzu perfekt fielen offenbar die Antworten aus. Dem Vernehmen nach soll es sich um die von den Grünen favorisierte Kandidatin gehandelt haben. Jetzt will Personaldezernent Lars Baumann (Grüne) die Ausschreibung erneut starten. Eine externe Beraterfirma soll das neue Verfahren begleiten. Zudem will Baumann die Bewerbungskommission neu besetzen. Die Stadt geht davon aus, dass nur Mitglieder des achtköpfigen Gremiums infrage kommen, Interviewfragen durchgestochen zu haben.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Prinzip der Bestenauslese vernachlässigt – zugunsten der Grünen-Kandidatin

Mundt und ihre Kolleginnen in den Umlandkommunen sowie in kommunalen Unternehmen wie der Sparkasse sind entsetzt über den Vorfall im Rathaus. „Das Prinzip der Bestenauslese, erforderliche Qualifikationen und Kompetenzen – alles nachrangig, Hauptsache, die grüne Kandidatin setzt sich durch“, kritisiert die Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten in der Region. Dabei sei es gerade die Aufgabe von Gleichstellungsbeauftragten, auf rechtssichere Verfahren ohne Diskriminierungen zu achten und dafür zu sorgen, dass die Besten den Job bekommen – und nicht diejenigen, die das richtige Parteibuch und gute Beziehungen haben. „Wie soll eine Frau, die durch Manipulation an das Amt gekommen ist, in Zukunft glaubwürdig für faire und gerechte Personalauswahl stehen?“, fragen die Gleichstellungsbeauftragten in ihrem Brief an Onay. Insofern schade der Vorfall dem Amt generell.

Entsetzt: Die Gleichstellungsbeauftragte der Region, Petra Mundt, übt in Abstimmung mit allen kommunalen Amtskolleginnen harte Kritik am Vorfall im Rathaus. © Quelle: Torsten Lippelt

„Das Amt unabhängig von Parteizugehörigkeit besetzen“

Mundt und ihre Kolleginnen folgern daraus, dass der Posten der Gleichstellungsbeauftragten nicht mehr politisch aufgeladen sein sollte. „Es wird Zeit, die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten unabhängig von Parteizugehörigkeit zu besetzen“, schreiben die Amtsinhaberinnen in ihrem Brief.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tatsächlich gibt es zwischen Grünen und SPD im hannoverschen Rat die Übereinkunft, dass die Grünen eine Kandidatin für den Posten vorschlagen dürfen. Allerdings handelt es sich zugleich um ein gängiges Stellenbesetzungsverfahren mit Standards wie schriftlichen Bewerbungen, Auswahlgesprächen und Interviews.

HAZ