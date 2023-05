﻿Mogelei bei Stellenbewerbung: Stadt Hannover will Licht ins Dunkel bringen

Kostenfrei bis 09:56 Uhr lesen

Hannover

Feuer in Mehrfamilienhaus in der List: Drei Bewohner leicht verletzt

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend hat es in dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der List gebrannt. Dabei erlitten drei Bewohner leichte Verletzungen wegen der starken Rauchentwicklung. Weitere Bewohnerinnen und Bewohner retteten die Einsatzkräfte aus ihren Wohnungen.