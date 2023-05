﻿Molotowcocktail auf Moscheegebäude: Hannover zeigt Solidarität

Auf die Moschee am Weidendamm ist möglicherweise ein Brandanschlag verübt worden, auf jeden Fall trafen das Restaurant unter dem Gebetsraum der Moschee ein bis zwei Molotowcocktails. Die Solidarität in Hannover ist groß, die Unsicherheit aber auch.

Hannover. Ali Simsek serviert seinen Gästen Köfte und Gyros, der 43-Jährige hat sein Restaurant „Nefis“ am Weidendamm geöffnet, als wenn nichts wäre. Dennoch gibt es an diesem Dienstag nur ein Thema hier. Der mutmaßliche Brandanschlag in der Nacht, der aber vermutlich der Moschee im Obergeschoss des Gebäudes galt. Simsek selbst ist beim Bedienen seiner heute wenigen Gäste auch nicht wohl in seiner Haut. „Selbst einige Stammgäste sind nicht gekommen. Aber was soll ich machen? Ich kann doch nicht hier schlafen!“