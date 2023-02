﻿Monster-Records: Aus für Hannovers drittletztes Plattengeschäft

Sie haben 1,5 Millionen Platten verkauft und bestimmt schon 1500 Konzerte rund um den Globus gegeben: die Mitglieder der schwedischen Band Mando Diao. Nun haben die Stars in Hannover an einem ungewöhnlichen Ort ihre Hits wie „Dance with Somebody“ gespielt – in einer Stadtbahn. Wir sind bei der Aktion von Üstra und Radio 21 mitgefahren.