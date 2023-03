﻿Plattenladen ist gerettet: Monster-Records zieht um

Nach der überraschenden Kündigung gibt es nun doch noch einen Lichtblick für das kleine Plattengeschäft Monster-Records in Hannover. Der Mini-Laden muss sein Domizil an der Brühlstraße verlassen, aber er kann ganz in der Nähe als Untermieter weitermachen. Freitag steigt eine Abschiedsparty.

Hannover. Die Zahl der Plattengeschäfte in Hannover ist in den vergangenen Jahren erheblich geschrumpft. Je nach Gewichtung des Sortiments gibt es noch drei bis vier. Dem kleinen Liebhaberladen Monster-Records an der Ecke von Brühlstraße und Oeltzenstraße drohte das Aus, als überraschend eine Kündigung ins Haus flatterte. Doch jetzt hat Inhaber Sven Jürgens eine Lösung gefunden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gut zehn Jahre lang hat Jürgens, der im Hauptberuf als Krankenpfleger im Henriettenstift arbeitet, seinen 40 Quadratmeter großen Schallplattenshop in den beiden Ladenräumen in der Calenberger Neustadt betrieben. Nur an zwei Tagen pro Woche ist geöffnet, zusätzlich lockten aber regelmäßig Kleinkonzerte, Lesungen und Miniausstellungen in das Lokal. Damit ist nun Schluss.

Gekündigt: Inhaber Sven Jürgens mit seinem Plattengeschäft Monster-Records in der Oeltzenstraße. © Quelle: Conrad von Meding

Der hintere Geschäftsraum ist bereits freigeräumt. Zwar hatte Jürgens etliche Mietangebote für Ladenlokale erhalten, nachdem Ende Februar ein Artikelvon der Kündigung berichtete. Doch seien die alle zu teuer gewesen, sagt der Händler. Stattdessen hat sich nun eine andere Perspektive aufgetan. Zum Monatswechsel zieht Monster-Records von der Brühlstraße an die Goseriede und residiert dann als Untermieter im Skategeschäft Titus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Skateshop und Vinyl-Laden: Die Zielgruppen passen

Das passe von der Kunden-Zielgruppe her gut, sagt Jürgens, zudem sei das Verhältnis zu den Titus-Machern gut. Bevor er seinen angestammten Laden räumt, gibt es aber noch eine Abschiedsparty. Die steigt am Freitag, 24. März, ab 19 Uhr unter dem Slogan „Time to say goodbye“. Musik kommt vom Plattenteller und von den drei Formationen The Melmacs, Canine und Angenehm ist anders.