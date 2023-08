﻿Beim Nachtspaziergang durch Hannover läuft alles

Hannover. Als um 0.20 Uhr in der Nacht zum Sonnabend die letzten drei das grün angestrahlte Ziel auf einer Wiese gegenüber dem Ihme-Zentrum erreichten, saßen rund um das Eichels-Zelt mit der Zielverpflegung immer noch Dutzende und sprachen über das gerade erlebte. „Wahnsinnig toll“, fand Annica den ersten Moon-Walker, den sie mit vier Freundinnen absolviert hatte. Die 45-jährige Versicherungsfrau ist eigentlich Langstreckenläuferin, aber „so eine Runde gehen mit Freundinnen hat definitiv was“.

Im Zauberwald: Die Skulpturenlandschaft in Maschsee-Nähe hatten die meisten Moon-Walker noch nie zuvor gesehen. © Quelle: Florian Petrow

„Mystisch und für mich sehr emotional“, urteilte Josh, der alleine unterwegs war, um nach einer anstrengenden Arbeitswoche „mal so richtig runterzukommen. Fürs Laufen fehlt mir die Kondition, aber zehn Kilometer gehen geht, wie ich gerade festgestellt habe“, freute sich der Mittvierziger.

280 hatten an diesem Abend ein neues Format der Marathonmacher von Eichels ausprobiert, damit war der erste Moon-Walker komplett ausgebucht. Von Linden aus ging es bei fast Vollmond ab 21 Uhr rein in die Dunkelheit und über eher unbekannte Pfade bis zu den Ricklinger Kiesteichen und zurück. Immer mal wieder waren Büsche und Bäume illuminiert, auf einer Brücke saß Sängerin Jule Wackermann am Keyboard und begeisterte die Spaziergänger mit ihrer samtigen Stimme, kleine weiße Pfeile wiesen den Weg, den sich die meisten vorher als GPS-Track aufs Handy geladen hatten.

Geschafft: Auch NP-Reporter Christoph Dannowski (links) genoss die 10,2-Kilometer-Strecke. © Quelle: Florian Petrow

„Das ist so schön, ich könnte heulen“, sagte eine Frau, als der Zauberwald in Maschsee-Nähe erreicht war. Die beeindruckende Skulpturenlandschaft hatten die meisten noch nie zuvor gesehen, „echt, das ist immer hier“, war die Frau erstaunt. 10,2 Kilometer lang war die Strecke, für die die Schnellsten deutlich unter zwei Stunden brauchten, aber um die Zeit ging es beim Moon-Walker am allerwenigsten. „Hannover mal mit anderen Augen sehen, darum geht es mir hier und heute“, sagte Heike, die mit einer Fünfergruppe unterwegs war. Kai meinte: „Mir ist bei diesem Gang mal wieder klar geworden, wie grün unsere Heimatstadt wirklich ist.“

Ausgebucht: 280 Sportfreunde machten sich auf den Weg durch Hannovers Nacht. © Quelle: Florian Petrow

Die ausgebuchte Premiere kam so gut an, dass die Eichels-Projektleiter Arne Weidtke und Tiffany Schröder zigmal gefragt wurden, wann der Moon-Walker 2024 wiederholt werde. Das Datum steht tatsächlich noch nicht fest, aber dass die nächtliche Runde durch Hannover wiederkommt, ist sicher. Eichels-Chefin Stefanie Eichel, die selbst mitging: „Der erste Moon-Walker hat all unsere Erwartungen noch übertroffen.“

