﻿Mord am Würmsee: Staatsanwaltschaft fordert Sicherungsverwahrung für Robert E.

Landgericht Hannover

Am ersten Verfahrenstag hatte der Prozess noch ohne den Angeklagten Robert E. begonnen. Nun erschien der mutmaßliche Mörder von Kerstin Simone G. zur Anklageverlesung am Landgericht Hannover. Die Staatsanwaltschaft stellte in ihrer Anklage gleich klar: E. würde jederzeit wieder Gewalt an Frauen ausüben. Die Anklagebehörde fordert darum besondere Maßnahmen.

