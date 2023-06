﻿Prozess zum Würmsee-Mord an Kerstin G.: Dunkle Vorzeichen auf der Pferdewiese

Hannover. Das letzte Treffen von Kerstin G. und ihrer Schwester stand unter dunklen Vorzeichen: Es war der späte Nachmittag des 9. Septembers, als G. ihren schwarzen Mercedes, den sie „Hannes“ nannte, an einer Pferdewiese nördlich von Wettmar parkte. Ein Unwetter zog heran – und offenbar wurde G. verfolgt. Denn kurz nach „Hannes“ steuerte ein silberner Kleinwagen auf den Feldweg, der in einer Sackgasse endet, so erinnert sich die Schwester von G..

Außer Landwirten kommen nur Menschen diesen Weg entlang, die illegal Müll oder ungewollte Haustiere aussetzen. Der silberne Pkw kommt der Schwester schon deshalb verdächtig vor. „Im letzten Sonnenlicht konnte ich den Fahrer erkennen“, so die Schwester von Kerstin. „Als er uns gesehen hat, hat er eine Grimasse gezogen und dann Gas gegeben. Dann kam das große Gewitter.“ Wohin das Auto fuhr, weiß sie nicht. Aber die Frau ist sich sicher: Der Fahrer ist dieselbe Person, die nun auf der Anklagebank sitzt, und der Mörder ihrer Schwester: Robert E.

Polizei findet nur einen Hund um Bungalow

Nach längerer Pause ging am Donnerstag, 29. Juni, die Beweisaufnahme zum Würmsee-Mord am Landgericht Hannover weiter. Neben der Schwester sagten auch Nachbarinnen von G. sowie Freundinnen und Freunde aus und schilderten, wann sie die 56-Jährige zuletzt gesehen hatten. Außerdem ging es um Auffälligkeiten rund um den Bungalow.

Eine hinzugerufene Polizistin aus Großburgwedel war die erste, die sich am Montag, 12. September, Zutritt in die abgelegene Laube verschaffte. Weil das Tor zu dem kleinen Grundstück wie immer abgeschlossen war, schnitt sie ein Loch in den Maschendrahtzaun. Dabei stand die Tür zum Bungalow offen. Die Polizistin schilderte eine gewisse Unordnung, die darin herrschte. Auffällig war der kleine, alte Hund, der auf einer Decke lag. Von einer Notlage ging die Polizei zunächst nicht aus.

Loch im Zaun: Die Polizei hatte sich Zutritt zum Bungalow von Kerstin G. verschafft. © Quelle: Manuel Behrens

Wer hat „Hannes“ und „Jule“ nebeneinandergestellt?

G.‘s Schwester und weitere Verwandte waren es, denen am selben Tag auffiel, dass an dem Bungalow etwas Schreckliches passiert sein musste: das aufgeschlitzte Wasserbett, heruntergeschmissene Blumentöpfe im Garten, eine Schneise im benachbarten Maisfeld.

Und: Der Mercedes von G., war ein Stück vom Grundstück entfernt hinter einer Hecke geparkt, obwohl „Hannes“ sonst immer in der Einfahrt stand. Neben dem Auto fanden G.‘s Schwester sowie eine Nachbarin die Schubkarre der 56-Jährigen. Sie hatte das Gefährt „Jule“ getauft – und die hatte ihren festen Platz im Garten des Bungalows. Offenbar hatte jemand „Hannes“ und „Jule“ nebeneinandergestellt.

Die Einkaufsliste von Robert E.

Robert E., ein dichter, grauer Bart bewuchert mittlerweile sein Gesicht, hört sich die Aussagen an und schaut ab und an durch den schwülen Gerichtssaal. Wo war er am Wochenende, an dem Kerstin G. für immer verschwand? E. schweigt. Doch er hat Spuren hinterlassen, die Ermittler ausgewertet haben: Zwei seiner Handys waren an jenem Wochenende mit der Funkzelle verbunden, die den Würmsee abdeckt. In Chatnachrichten mit seiner Tochter schreibt er hingegen, dass er in besagter Zeit nach Lissabon fliegen wollte.

Im Internet hatte E. offenbar einen Großeinkauf an Waffen und Survivalausrüstung getätigt. Neun Wurfmesser, einen Bogen, Carbonpfeile, eine Pfefferspraypistole, Tarnnetze, Wolldecken, ein Samuraischwert und vieles mehr soll E. gekauft haben.

An mehreren Tagen hatte die Polizei das Gebiet um den Würmsee abgesucht. © Quelle: Christian Elsner

10. September: Den Tag nach dem Gewitter und dem Aufeinandertreffen mit dem Grimassenmann an der Pferdewiese verbrachte Kerstin G. auf dem Geburtstag einer Freundin. Gegen 21 Uhr setzte ein Freund G. mit seinem Auto am Bungalow ab. „Es hat mich immer gewundert, dass sie so allein im Wald wohnt“, sagte der Bekannte vor Gericht. Kerstin G. habe darauf erwidert: Sie könne sich gut wehren.

