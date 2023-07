﻿Prozess zum Würmseemord: Handydaten belasten Angeklagten

Hannover. Hat Robert E. Kerstin G. aus der Würmseesiedlung bei Burgwedel ermordet und ihre Leiche versteckt? Der 54-jährige Warburger schweigt weiter am Landgericht Hannover zu den Vorwürfen. Er verfolgt die Verhandlungstage teilnahmslos. Was die Polizei allerdings auf dem Handy des Angeklagten zutage gefördert hat, gibt einen Einblick in die Pläne und Abgründe des Mannes mit dem grauen Vollbart.

Mit der Funkzellenauswertung konnte festgestellt werden, dass sich das Smartphone von E. am Wochenende um den 10. September 2022 im Bereich des Würmsees befand – in der Nacht zu Sonntag verschwand die 56-jährige aus ihrem Waldbungalow. Außerdem wurde E. an jenem Wochenende in der Nähe der Siedlung geblitzt.

„Wie ist das Wetter im Herbst in Südschweden?“

Am Dienstag wurden nun unter anderem Suchverläufe von E.’s Handy vorgetragen: Offenbar erkundigte sich der Warbuger gezielt nach Vermisstenmeldungen zu Kerstin G.. Die Polizei Hannover hatte am 16. September, fünf Tage nach ihrem Verschwinden, eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet. Auf E.s Smartphone fanden sich dazu mehrere Anfragen. Sie legen nahe, dass der Angeklagte die Suche nach der Vermissten vom Würmsee aufmerksam verfolgte.

Auch die Fluchtpläne des Warburgers konnten auf seinem Handy belegt werden: Sie drehen sich um Schweden, Seen mit kleinen Inseln, die Leihe von Kanus – offenbar wollte sich E. in die Natur absetzen. „Wie ist das Wetter im Herbst in Südschweden?“, lautete etwa eine Suchanfrage. Dort nahmen schwedische Polizisten Robert E. am 23. Oktober fest.

Die Siedlung am Würmsee: Hier steht das Bungalow der getöteten Kerstin Simone G. © Quelle: Manuel Behrens

Robert E. soll Seniorin überfallen haben

Einen Blick in die Abgründe des 54-jährigen Familienvaters zeigen seine Aktivitäten auf Pornoseiten, die ebenfalls auf seinem Handy nachgewiesen wurden: Eine Auflistung von Suchbegriffen, die das Schwurgericht vortrug, ließ dem Zuschauerraum vereinzelt Laute des Unwohlseins entfahren. Neben kinderpornografischen Inhalten drehen sich die Schlagworte vor allem um die Erniedrigung und Entwürdigung von Frauen.

Doch wie gab sich Robert E. echten Menschen gegenüber? Das konnte eine 80-Jährige aus der Heimat des Angeklagten berichten. Die Seniorin wurde eine Woche vor dem Verschwinden von Kerstin G. mutmaßlich ebenfalls zum Opfer des 54-Jährigen. E. ist in diesem Fall wegen besonders schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Die Tat aus Warburg wird wegen möglicher Zusammenhänge mit dem Würmseemord ebenfalls in Hannover verhandelt.

„Er hat mich gefragt, ob die Beeren schon reif sind“

Die 80-Jährige war am 3. September in einem Waldstück bei Warburg zu einem Spaziergang aufgebrochen. Ein Spaziergänger in Tarnmusteranzug holte sie auf dem Weg ein, als die Seniorin gerade Brombeeren pflückte. „Er hat mich gefragt, ob die Beeren schon reif sind“, so die 80-Jährige. Der Mann habe sich als Vogelbeobachter ausgegeben, dann hätten sie sich über die Natur unterhalten.

20 Minuten später trafen sich die beiden wieder, als die Seniorin auf einer Bank saß und Radio hörte. Nach einer kurzen Unterhaltung öffnete der vermeintliche Vogelbeobachter „in Zeitlupe“ den Reißverschluss seines Tarnanzugs. Dann ging alles schnell: Der Mann habe Pfefferspray aus einer Tasche gezogen, sei auf die Bank zugestürmt und habe ihr das Reizgas in die Augen gesprüht, erinnert sie sich. „Er hat sich auf mich gestürzt und mich von der Bank ins Gras geschubst.“ Dann soll er ihr ihren Rucksack entrissen haben und geflüchtet sein.

Die hinzugerufene Polizei traf in der Nähe andere Spaziergänger, nicht aber den Vogelbeobachter. Neben dem Auto der Seniorin fanden die Beamten einen silbernen Ford-Kleinwagen. Wie sich bei der Überprüfung herausstellte, gehörte der Wagen Robert E. – es war das Fahrzeug, mit dem er am Würmsee geblitzt und in Schweden festgenommen wurde.

