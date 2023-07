﻿Mord ohne Leiche am Würmsee: Wie Ermittler auf die Spur von Robert E. kamen

Hannover. Die Spuren waren deutlich: das aufgeschlitzte Wasserbett, der fehlende Bezug, der zurückgelassene, alte Hund im Inneren der Laube von Simone G., die Schleifspuren, die umgeknickten Maispflanzen, zwischen denen G.s Brille lag, und die Blutstropfen an ihrem offenbar umgeparkten Mercedes am Würmsee – dass die 53-Jährige nicht nur als vermisst galt, sondern wohl Opfer eines Tötungsdelikts wurde, stand für die Polizei wenige Tage nach ihrem Verschwinden fest. Wo ihre Leiche ist, das weiß allerdings offenbar nur einer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch ihr mutmaßlicher Mörder, Robert E., schweigt dazu weiter am Landgericht Hannover. Am Dienstag, 11. Juli, gab die Ermittlungsführerin der Polizei Einblicke, welche Spuren schließlich zur Festnahme des Warburgers führten – und wie der 56-Jährige seine eigene Familie täuschte. Im Verfahren war bereits herausgekommen, dass G.s Schwester bei deren letztem Treffen Robert E. gesehen haben will. Außerdem waren Handys des Angeklagten in der Würmsee-Funkzelle eingeloggt, als die 53-Jährige verschwand.

„Lass uns nicht wieder ohne ein Wort zurück“

Robert E. gelang es weder, seine Spuren zu verwischen, noch die Waldsiedlung bei Burgwedel unauffällig zu verlassen: Um 2.51. Uhr wurde er auf der Landstraße 381 zwischen Fuhrberg und Großburgwedel geblitzt. Zehn Minuten vorher hatte er eine Nachricht an seine Tochter geschrieben – er sei auf dem Weg in seine Heimat Warburg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Ford nach Schweden: Das Auto von Robert E.. © Quelle: Polizei Hannover

Seiner Familie hatte E. vorgegaukelt, dass er am 6. September nach Portugal geflogen sei und auf der Rückreise wegen gleich mehrerer Streiks aufgehalten werde. Seine Tochter glaubte das nur bedingt, doch die Familie ließ ihn gewähren. E. soll bereits in der Vergangenheit mehrfach für einige Tage verschwunden sein – auch unangekündigt. „Lass uns nicht wieder ohne ein Wort zurück“, heißt es in einer Nachricht der Familie. Frau und Tochter wollen nicht vor dem Schwurgericht aussagen.

Robert E. ignoriert Vorladung der Polizei

Die Funkzellenauswertung, das Blitzerfoto spät in der Nacht und das auswärtige Kennzeichen von E. weckten das Interesse der Polizei. Sein Ford Focus war es auch, der eine Woche zuvor an einem Warburger Waldstück gesehen worden war. Dort soll E. eine Seniorin brutal mit Pfefferspray überfallen haben. Zu dieser Straftat war ihm bereits die dortige Polizei auf den Fersen. Robert E. galt nun als Verdächtiger im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Simone G., so berichtete es die Ermittlungsführerin.

Der Angeklagte: Robert E. soll Kerstin G. ermordet haben. © Quelle: Manuel Behrens

Doch dem 56-Jährigen gelang es zunächst, der Polizei aus dem Weg zu gehen. Nach seiner Rückkehr vom Würmsee bestellte er große Mengen an Outdoorausrüstung und Waffen. Er erschien nicht zu einer Vorladung der Polizei – und verschwand. In seinem silbernen Ford überquerte er am 6. Oktober die Grenze von Dänemark zu Schweden. Seine Onlinesuchverläufe deuten darauf hin, dass er sich in die Wildnis absetzen wollte. In den Medien verfolgte er die Suche nach Simone G..

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ermittler hören Telefonat ab – und schlagen zu

Zeitgleich werteten Ermittler DNA-Spuren aus, denn in einer Bettritze in G.s Waldbungalow hatten die Ermittler noch mehr gefunden: eine Sturmhaube. Rückstände darauf wurden mit einer Zahnbürste aus der Wohnung des mutmaßlichen Mörders sowie der Pfefferspraydose abgeglichen, mit der E. die Warburger Seniorin attackiert haben soll. Die DNA stimmte auf allen drei Gegenständen überein.

Ab dem 11. Oktober wurde Robert E. per internationalem Haftbefehl gesucht. Die Polizei hörte die Telefone seiner Familie ab. Und tatsächlich rief E. am 23. Oktober aus der Ferienunterkunft eines Touristenpaares seine Frau in Warburg an: Sie solle ihm Geld überweisen. Kurz nach dem Telefonat nahm die schwedische Polizei Robert E. in einem Waldgebiet fest.

HAZ