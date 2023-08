﻿Keine Infos, keine Prävention? Warum Wunstorfs Bürgermeister den Prozess gegen den jugendlichen Mörder kritisiert

Hannover. Der Wunstorfer Bürgermeister Carsten Piellusch (SPD) hat anlässlich der Urteilsverkündung gegen den Mörder des 14-jährigen Jan aus Wunstorf eine Debatte über den strengen Nichtöffentlichkeitsgrundsatz der Justiz im Jugendrecht gefordert. Die Prozessbeteiligten hätten während der Verhandlung viele Details zu Täter-Opfer-Beziehung, Motivlage und Tathergang erfahren. Der Öffentlichkeit blieben diese Informationen aber vorenthalten, schreibt Piellusch in einer Stellungnahme für diese Redaktion. Der Mordprozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Mordprozess Wunstorf: „Wunsch vieler, das Geschehene besser zu verstehen, wird nicht erfüllt“

Diese Rechtslage gelte es zu respektieren, schreibt der 57-Jährige, der selbst Zivil- und Strafrichter ist. Allerdings werde dadurch der Wunsch vieler, das Geschehene besser verstehen und verarbeiten zu können, nur bedingt erfüllt. Für die weiterführenden Schulen, die Landesschulverwaltung und auch die Stadt wäre es hilfreich gewesen, weitere Informationen zu erhalten, insbesondere um die präventive Arbeit an den Schulen weiter zu verbessern, schreibt Piellusch. Dies werde und könne nun nur auf der Basis allgemeiner Erkenntnisse und Forschungsergebnisse geschehen.

Insofern solle der strenge Nichtöffentlichkeitsgrundsatz rechtspolitisch noch einmal überdacht werden.

Urteilsspruch werde aber bei der Verarbeitung helfen

Dass das Landgericht zu einem Schuldspruch wegen Mordes und zu einem nachhaltigen Strafmaß gelangt sei und mit dem Vorbehalt der Sicherungsverwahrung den Boden für einen Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Taten bereitet habe, dürfte auch von der Stadtöffentlichkeit positiv aufgenommen werden, sagte Piellusch weiter. Auch wenn Fragen blieben, dürfte der Urteilsspruch einen Beitrag zur Verarbeitung des Geschehenen leisten.

Das Landgericht Hannover hatte am Montag zwar das Urteil gegen den Mörder des 14-jährigen Jan bekannt gegeben: Die Höchststrafe im Jugendrecht – zehn Jahre Haft – wurde verhängt. Zu den Urteilsgründen, zum Motiv und zu den Hintergründen der Tat jedoch sagte das Gericht nichts. „Vom Landgericht aus wird es keine weiteren Erklärungen geben“, hieß es dazu mit Bezug auf das Jugendgerichtsgesetz.

Dem Schüler wurde heimtückischer Mord vorgeworfen. An einem Dienstag im Januar dieses Jahres soll er sein Opfer auf das Gelände einer alten Gärtnerei gelockt, ihn dort gefesselt und anschließend erschlagen haben. Im Nachgang soll der damals 14-Jährige versucht haben, die Polizei in die Irre zu führen. Als Jan vermisst wurde, nannte der Junge den Suchkräften einen völlig anderen Ort des mutmaßlichen Verschwindens: den Luther Forst.

Mordprozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt

Während der Verhandlung wurde zudem bekannt, dass der Jugendliche kurz vor dem Mord mehrere Erpresserschreiben an Wunstorfer Haushalte verteilt hatte. Darin drohte er Familien, ihre Häuser in die Luft zu sprengen, anderen drohte er Gewalttaten gegen die Bewohner und deren Kinder an.

