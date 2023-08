﻿Ermordeter 14-Jähriger aus Wunstorf: Heute wird das Urteil erwartet

Hannover. Das Landgericht Hannover fällt am heutigen Montagvormittag, 28. August, wahrscheinlich sein Urteil im Mordprozess um den getöteten 14-Jährigen aus Wunstorf. Schon vor knapp anderthalb Wochen gab es die Plädoyers im Verfahren. Ein Gerichtssprecher teilte zudem mit, dass alles im Zeitplan liege. Ein Gleichaltriger soll den Schüler gefesselt und erschlagen haben. Abgesehen vom Strafmaß muss das Gericht offenbar auch entscheiden, ob der 14-Jährige nach der Haftstrafe in die Sicherungsverwahrung muss.

Die Tat im Januar dieses Jahres hatte ganz Wunstorf erschüttert und bundesweit Schlagzeilen gemacht: Dem jungen Angeklagten wird heimtückischer Mord vorgeworfen. Er soll seinen Schulkameraden auf das Gelände einer alten Gärtnerei im Ortsteil Blumenau gelockt, ihn dort gefesselt und anschließend brutal erschlagen haben. Im Nachgang soll der 14-Jährige sogar noch versucht haben, die Polizei in die Irre zu führen. Als Jan vermisst wurde, nannte der Junge den Suchkräften einen völlig anderen Ort des mutmaßlichen Verschwindens: den Luther Forst.

Angaben erst nach dem Urteil: Der Mordprozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. © Quelle: Michael Matthey/dpa

Mord in Wunstorf: Prozess ohne Öffentlichkeit

Der Prozess am Landgericht läuft seit dem 10. Juli. Schon wenige Tage zuvor räumte der 14-Jährige die Tat ein und gab an, sich im Rahmen der Verhandlung dazu zu äußern. Viel dringt allerdings nicht nach außen, da es sich bei dem Verfahren um eine Jugendstrafsache handelt – die Öffentlichkeit also nicht dabei sein darf. Somit bleibt zurzeit auch im Dunklen, welches Strafmaß Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung in ihren Plädoyers am 16. August forderten.

Aber: Während des Prozesses kam heraus, dass der 14-Jährige sogar einen Komplizen gehabt haben soll. Die Staatsanwaltschaft verfolgt nun die Hinweise, wonach der bis dato unbekannte Jugendliche nach Informationen dieser Redaktion mindestens an den Vorbereitungen und der Planung der Tat beteiligt gewesen sein soll. Bis dahin war bloß bekannt, dass der angeklagte Schüler auch Drohbiefe in Wunstorf verteilt haben soll.

Hoffen auf die Hintergründe

Ein Sprecher des Landgerichts teilte bereits im Laufe des Prozesses mit, erst nach dem Urteil weitere Angaben zum Verfahren zu machen. Und darauf wartet vermutlich nicht nur ganz Wunstorf. Denn bis jetzt ist unklar, welches Motiv den 14-Jährigen dazu getrieben haben soll, seinen Mitschüler Jan umzubringen.

