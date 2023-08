﻿Mord an 14-Jährigem in Wunstorf: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen möglichen Komplizen

Hannover. Derzeit läuft am Landgericht Hannover der Mordprozess gegen einen 14-Jährigen, der Ende Januar einen Mitschüler in Wunstorf-Blumenau ermordet haben soll. Aus Jugendschutzgründen findet das Verfahren hinter verschlossenen Türen statt. Doch nun wurde bekannt: Der Angeklagte war bei der Tat Ende Januar möglicherweise nicht alleine. „Es haben sich Hinweise ergeben, dass ein weiterer Jugendlicher anwesend oder beteiligt war“, sagt Kathrin Söfker von der Staatsanwaltschaft Hannover.

Diese neue Erkenntnis über einen möglichen Komplizen oder gar Mittäter haben sich im Laufe des Verfahrens ergeben, so die Staatsanwältin. Am Montag, 31. Juli, hatte sich der 14-Jährige vor dem Gericht eingelassen und dabei erstmals einen weiteren Beteiligten genannt. Nach Informationen dieser Zeitung bestätigte ein Zeuge diese Aussage zwei Tage später vor dem Gericht.

Komplize soll die Tat mitgeplant haben

Bislang waren die Ermittler davon ausgegangen, dass der 14-jährige Angeklagte sein späteres Opfer alleinbeteiligt auf eine Brachfläche bei Wunstorf-Blumenau gelockt und dort getötet hat. Auch im Zuge von Vernehmungen wurde kein weiterer Beteiligter genannt. Nun wird gegen den möglichen Komplizen ermittelt. „Wir gehen diesem Hinweis nach“, sagt Söfker. Ob der mögliche Komplize lediglich bei der Tat dabei oder auch an der Tötung daran beteiligt war, das ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Nach Informationen dieser Zeitung soll die Person aber an der Vorbereitung und der Planung der Tat beteiligt gewesen sein. Das Tatmotiv ist weiterhin unklar.

Mit einem Großaufgebot hatte die Polizei nach dem 14-Jährigen gesucht. © Quelle: Frank Tunnat

Der Angeklagte und sein späteres Opfer hatten sich am 24. Januar zum Spielen verabredet. Als der 14-Jährige am Abend nicht nach Hause zurückkehrte, meldeten ihn seine Eltern als vermisst. Es begann eine groß angelegte Suchaktion. Währenddessen rückte der nun Angeklagte als Tatverdächtige in den Fokus der Ermittler. Offenbar hatte er die Polizei auf eine falsche Fährte geführt: Einsatzkräfte suchten am Luther Forst nach dem Jungen. Gefunden wurde er schließlich am Morgen des 25. Januar knapp drei Kilometer entfernt auf einer Brachfläche, die an Wunstorf-Blumenau grenzt. Dorthin soll der Angeklagte seinen Mitschüler gelockt, dann gefesselt und mit Steinen erschlagen haben, so heißt es in der Anklage.

Außerdem soll der angeklagte Schüler einen Monat vor der Tat mehrere Erpresserschreiben an Wunstorfer Haushalte verteilt haben. Darin drohte er unter anderem Familien, ihre Häuser in die Luft zu sprengen. In anderen Fällen kündigte er Gewalttaten gegen die Bewohner und deren Kinder an.

