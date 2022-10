﻿Ehefrau in Burgdorf erstochen: Mordprozess beginnt unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen

Anfang Mai soll ein 37-Jähriger seine Ehefrau in der Burgdorfer Innenstadt mit einem Messer ermordet haben. Am Freitag beginnt nun das Verfahren gegen den mutmaßlichen Täter – unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen am Landgericht Hildesheim.

Hannover. Am frühen Abend des 3. Mai soll Hüseyin C. seine Ehefrau auf der Straße in der Burgdorfer Innenstadt mit zahlreichen Messerstichen getötet haben. Am Freitag, 14. Oktober, beginnt nun das Verfahren gegen den 37-Jährigen am Landgericht Hildesheim. Die Anklage lautet Mord.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für das Strafverfahren sind insgesamt 16 Termine bis Ende Januar kommenden Jahres anberaumt. Wie ein Sprecher am Landgericht mitteilt, wird unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen verhandelt. Sowohl der 37-jährige mutmaßliche Täter wie auch sein Opfer (✝35) stammen aus der jesidischen Gemeinde aus dem Celler Raum. Nach Informationen dieser Zeitung werden Racheakte von Angehörigen der 35-Jährigen befürchtet.

Messerattacke löst Bestürzung aus

Die Tat hatte in Burgdorf große Bestürzung ausgelöst. Mehrere Zeuginnen und Zeugen beobachteten die Messerattacke auf der Straße. C. soll mehr als ein Dutzend Mal auf seine Frau eingestochen haben. Kurz nach der Tat stellte sich der 37-Jährige der Burgdorfer Polizei und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tatort Burgdorfer Innenstadt: Hier soll ein Mann seine Ehefrau brutal niedergestochen haben. © Quelle: dpa

Freunde und Angehörige des Opfers hatten am Tatort Fotos, Kerzen und Blumen aufgestellt. Nach dem tödlichen Messerangriff wurde bekannt, dass sich die Mutter von Zwillingen scheiden lassen wollte und kurz vor ihrem Tod einen Fachanwalt in der Burgdorfer Innenstadt konsultiert hatte. C. wird vorgeworfen, der 35-Jährigen auf einem Parkplatz aufgelauert zu haben. Der Anwalt des mutmaßlichen Täters hatte bereits angekündigt, dass C. sich vor dem Landgericht einlassen möchte.