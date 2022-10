﻿Mord an Esra C. in Burgdorf: Wut und Tränen beim Prozessauftakt

Hüseyin C. wird vorgeworfen, am 3. Mai seine eigene Ehefrau auf offener Straße in der Innenstadt von Burgdorf brutal ermordet zu haben. Seit Freitag muss er sich dafür vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Das Verfahren startete unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und sehr emotional.

Prozessauftakt am Landgericht Hildesheim: Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer, die Esra C. kannten, haben Fotos der Toten mitgebracht.

Hannover/Hildesheim/Burgdorf. Als Hüseyin C. den Gerichtssaal betritt, ist von mehreren Sitzplätzen Schluchzen zu hören. Wenn der 37-Jährige knappe Antworten auf Fragen des Vorsitzenden Richters gibt, halten sich einige Zuschauerinnen und Zuschauer die Ohren zu. Beim Verlassen des Raums sind Beleidigungen und auch Drohungen in C.’s Richtung zu hören.

C. ist wegen Mordes vor der ersten Großen Strafkammer am Landgericht Hildesheim angeklagt. Am Nachmittag des 3. Mai soll er in der Burgdorfer Innenstadt am helllichten Tag seine Ehefrau Esra mit einem Küchenmesser tödlich verletzt zu haben. Am Freitag hat nun das Verfahren gegen ihn begonnen.

Der Angeklagte: Hüseyin C.. © Quelle: Clemens Heidrich

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen und ein Messer

Vor und im Gericht sind zahlreiche Polizeibeamte und Wachtmeister, weil die Sicherheitsvorkehrungen aus Sorge vor möglichen Vergeltungsakten erhöht worden waren. Der Saal ist bis auf den letzten Platz mit Verwandten und Angehörigen von Esra gefüllt. Alle sind schwarz gekleidet, die meisten tragen ein großes Foto der 35-Jährigen bei sich. Bei einer Frau soll während der Einlasskontrolle ein Messer sichergestellt worden sein. Die Stimmung ist sehr angespannt, aber es bleibt friedlich.

Die Messerattacke von Burgdorf hatte nicht nur unter den dortigen Bürgerinnen und Bürgern Entsetzen ausgelöst. Vor allem Jesiden in ganz Norddeutschland – das Opfer und der mutmaßliche Täter gehören der ethnisch-religiösen Gemeinschaft an – hat die Tat erschüttert. Das Ehepaar C. lebte im Landkreis Celle. Auch dort gibt es zahlreiche Jesiden.

Erhöhte Sicherheitslage: Am Landgericht waren zahlreiche Polizeibeamte und Wachtmeister. © Quelle: Clemens Heidrich

Musste Esra wegen eigener Pläne sterben?

Denn laut Anklage wollte sich Esra von ihrem Mann trennen. Kurz vor ihrem Tod hatte sie einen Anwalt in Burgdorf konsultiert, um die Scheidung einzuleiten. „Der Angeklagte wollte seine Ehefrau dafür bestrafen. Er sah sein öffentliches Ansehen beschädigt“, sagt Staatsanwalt Marcus Preusse. Demnach musste die Mutter von Zwillingen sterben, weil sie ihre eigenen Zukunftspläne hatte und durchsetzen wollte.

Als die 35-Jährige einen Parkschein an der Feldstraße löste, soll C. gegen 16.40 Uhr plötzlich an ihrem Auto aufgetaucht sein. Nach einem kurzen Wortwechsel soll er ein Küchenmesser mit 20 Zentimeter langer Klinge gezogen und zugestochen haben – mindestens 13-mal. Knapp eine Stunde später starb Esra im Inneren eines Rettungswagens an ihren schweren Organverletzungen und dem Blutverlust. Hüseyin C. flüchtete zunächst, stellte sich dann aber der Polizei Burgdorf.

Der Tatort an der Feldstraße in Burgdorf. © Quelle: dpa

Angeklagter bedauert die Tat „unendlich und zutiefst“

Vor Gericht wollen sich der Angeklagte und sein Verteidiger Matthias Waldraff kooperativ zeigen. Zum Auftakt verlas Waldraff eine Erklärung. C. bedauere die Tat „unendlich und zutiefst“. „Er versteht, dass seither viele Menschen Hass gegen ihn empfinden und er vor allem vonseiten seiner Kinder und der Familie Esras nicht auf Vergebung hoffen darf“, sagte der Strafverteidiger.

Angehörigen von C. habe man mitgeteilt, dass sie dem Verfahren fernbleiben sollen, um Konfrontationen zu verhindern. Daran hielt sich C.’s Seite am Freitag. „Er hat seine Ehefrau geliebt. Vom ersten bis zum letzten Tag“, heißt es in C.’s Erklärung. Zur Nebenklage gehören drei Schwestern des Opfers.

Verfahren geht am 1. November weiter

Das Verfahren ist bis Ende Januar angesetzt. Nächster Termin ist der 1. November. Dann soll es eine weitere Erklärung des mutmaßlichen Mörders geben. Zudem beginnt die Beweisaufnahme. Außer Polizeibeamten sind auch zwei Angestellte eines Schuhgeschäfts am Tatort als Zeugen geladen.