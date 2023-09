Kostenfrei bis 18:15 Uhr lesen

Reiten: Turnier in Dollbergen

726 Starts: In Dollbergen dreht sich zwei Tage lang alles um Pferde und Ponys

Mehr als 300 Pferde und Ponys werden am Samstag und Sonntag beim RVPG Dollbergen erwartet und gehen in Spring- und Dressurprüfungen an den Start.