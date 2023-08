﻿Mord an Schüler in Wunstorf: Auch der mutmaßliche Komplize soll minderjährig sein

Hannover/Wunstorf. In dem Verfahren gegen einen 14-jährigen Jugendlichen, der in Wunstorf einen gleichaltrigen Schüler erschlagen haben soll, kommen weitere Einzelheiten ans Tageslicht. Nachdem der Angeklagte in seiner Einlassung vor der Jugendkammer am Landgericht Hannover jetzt erstmals von einem mutmaßlichen Helfer oder sogar Mittäter gesprochen hat, ermittelt die Staatsanwaltschaft nun gegen einen zweiten Verdächtigen. Auch dabei soll es sich um einen Minderjährigen handeln. Weitere Details nennt die Strafverfolgungsbehörde aus Jugendschutzgründen nicht. Weil der Angeklagte noch nicht volljährig ist, findet das Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Auch der mutmaßliche Komplize soll minderjährig sein

Nach Informationen dieser Zeitung soll der mutmaßliche Komplize des Angeklagten die Tötung mindestens mitgeplant und vorbereitet haben. Bislang waren die Ermittler davon ausgegangen, dass der 14-jährige Angeklagte sein Opfer am 24. Januar allein auf eine Brachfläche bei Wunstorf-Blumenau gelockt und dort getötet hat. Allerdings gibt es an dieser Version offenbar auch Zweifel. Eine Frage, die in dem Verfahren wohl geklärt werden muss: War der 14-jährige Jugendliche in der Lage, die Mordwaffe, einen schweren Stein, selbst anzuheben, oder brauchte er dafür Hilfe?

Bislang haben die neuen Erkenntnisse keine Auswirkungen auf das laufende Strafverfahren gegen den 14-jährigen Angeklagten. Während gegen den zweiten Verdächtigen ermittelt wird, geht der Prozess am Landgericht Hannover weiter, nächster Verhandlungstag ist Mittwoch, der 9. August. Ein Urteil wird für Ende August erwartet.

Was passiert, wenn sich der Verdacht bestätigt?

Doch was geschieht, wenn die Ermittler dem neuen Verdächtigen tatsächlich eine Gehilfen- oder sogar Mittäterschaft nachweisen sollten? Dann würde ihn ein gesondertes Verfahren erwarten, erläutert Kathrin Söfker von der Staatsanwaltschaft Hannover. Sie verweist jedoch auf die Unschuldsvermutung. Noch bewegt sich vieles im Konjunktiv.

Mit einem Großaufgebot hatte die Polizei nach dem 14-jährigen Opfer gesucht. © Quelle: Frank Tunnat

Dennoch: Sollte der 14-jährige Angeklagte bis zu einem zweiten Verfahren gegen seinen mutmaßlichen Komplizen rechtskräftig verurteilt sein, dann müsste er als Zeuge im zweiten Prozess gegen seinen mutmaßlichen Helfer aussagen. Sollte bis dahin kein Urteil gegen ihn gesprochen worden sein, könnte er von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen.

Angeklagtem drohen zehn Jahre Jugendhaft

Dem Angeklagten, der seit Ende Januar in der Jugendanstalt in Hameln sitzt, drohen zehn Jahre Jugendhaft wegen Mordes. Außerdem soll er vor der Tat Drohbriefe an Wunstorfer Haushalte verteilt haben. Welche Strafe den mutmaßlichen Komplizen erwarten könnte, das hängt von der Art seiner Beteiligung an der Tat ab.

