Am Montag wird hinter verschlossenen Türen die Entscheidung im Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder des 14-Jährigen Jan aus Wunstorf verkündet. Aber was davon wird je öffentlich werden? Ein ganzer Ort hofft auf Antworten.

Hannover. „Saal 1 H 1“. Nüchterner könnte die Bezeichnung für einen Gerichtssaal kaum lauten, in dem sich Monat für Monat das Schicksal von Menschen, von mutmaßlichen Straftätern, entscheidet. Der Saal 1 H 1 am Landgericht Hannover – die Abkürzungen stehen für 1. Etage, Hochhaus und Saal 1 – ist laut Plan auch jener Gerichtssaal, in dem am kommenden Montag, 28. August, das Urteil über einen 14-jährigen Schüler aus Wunstorf gesprochen wird, der den gleichaltrigen Jan grausam ermordet haben soll.