﻿Warum musste die 80-jährige Margarethe B. sterben?

Hannover. Die Mitarbeiterin des Pflegedienstes kommt wie verabredet um zehn Uhr. Sie öffnet die Tür der Doppelhaushälfte in der Straße Am Heisterholze in Kirchrode und erschrickt. Die alte Dame, die sie besuchen will, liegt auf dem Boden. Die Pflegerin ruft den Notarzt, der kann aber nichts mehr tun. Denn Margarethe B. ist tot.

Es ist der 1. Oktober 2003. Alles sieht nach einem natürlichen Tod aus, der Arzt und die Ermittler können keine Besonderheiten feststellen. Nichts deutet auf ein Verbrechen hin. Bis Kripobeamte genauer hinsehen und leichte Hautrötungen am Hals entdecken. Die Obduktion bringt schließlich Klarheit. „Die Frau wurde durch Gewalt gegen den Hals getötet“, sagt ein Polizeisprecher. Das heißt: Sie wurde erwürgt oder erdrosselt. Es gibt aber keinerlei Kampfspuren. Jetzt sucht die Polizei nach dem Mörder und hat bislang noch nicht einmal ein Motiv.

Der Täter stiehlt nichts

Das weiße, zweigeschossige Haus in der ruhigen Straße ist durch eine Alarmanlage gesichert mit Sensoren an den Fenstern. Einbruchsspuren gibt es nicht, Türen und Fenster waren verschlossen. Auch gibt es keine Hinweise, dass etwas gestohlen sein könnte. Dabei hätte der Täter sicherlich etwas Wertvolles gefunden, die 80-Jährige galt als wohlhabend. Aber: „Es fehlt kein Geld, kein Gold, kein Schmuck“, berichtet ein Staatsanwalt.

Der Tatort: In dieses Haus in Kirchrode kam der Mörder offenbar problemlos hinein. © Quelle: Rainer Dröse

„Tantchen“ wurde Margarethe B. von Nachbarskindern gerufen. Und Tantchen öffnete ihnen gern die Tür. „Eine elegante Frau“, erzählen Anwohner am Heisterholze. Zwei Männer hatte die 80-Jährige überlebt. Beide verdienten gut.

Margarethe B. war bekannt in Kirchrode, sie wuchs in dem Stadtteil auf, man traf sie im Eiscafé und in der Tiergartenschänke. In den Wochen vor ihrem Tod machte die Frau auf Nachbarn allerdings einen stark verwirrten und vergesslichen Eindruck, sie fand nach kurzen Spaziergängen ihr Haus nicht wieder oder sie bestellte sich Taxis, ohne dann damit zu fahren.

Öffnet sie dem Mörder?

Margarethe B. hatte keine direkten Verwandten. Nur die Nichte ihres verstorbenen Mannes, die in der anderen Hälfte des Doppelhauses lebt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie ihren Mörder gekannt hat. Und ihn ins Haus gelassen hat, an jenem verhängnisvollen Abend. Oder der Täter hatte einen Schlüssel. Gegen 20 Uhr am Dienstag wurde sie jedenfalls zuletzt lebend gesehen. Die Polizei geht davon aus, dass sie in der darauf folgenden Nacht starb. Aber die eine Frage bleibt: Wer hatte Interesse, die Seniorin zu ermorden?

Versiegelt: Die Tür des Hauses. © Quelle: Rainer Dröse

Margarethe B. hat offenbar mehrere Testamente hinterlassen. Es gibt zwei Hauptbegünstigte: ihre angeheiratete Nichte und Nachbarin Daisy L. „Beide haben das Geld eigentlich nicht nötig“, sagt ein Ermittler. Aber trotzdem gerät die Nachbarin ins Visier der Fahnder.

Razzia in der Villa

Am 9. Oktober fahren mehrere Zivilfahrzeuge vor der Villa der damals 59-jährigen Daisy L. vor. Sie verwaltete zeitweise das Vermögen der Ermordeten. Die Beamten klingeln am Tor, aber niemand öffnet. Die Beamten lassen die Eingangspforte mit einem Bohrer öffnen. Sie gehen vorbei an der Golftasche, die neben einem Mercedes-G-Modell unter einem Carport steht. „Haben die doch etwas mit dem Mord zu tun?“, fragen Nachbarn. Die Staatsanwaltschaft sagt deutlich: „Nein.“ „Deshalb wurde das Haus nicht durchsucht“, heißt es von der Behörde. Man ermittle wegen des Verdachts der Unterschlagung oder Untreue gegen die Frau.

Die 59-Jährige soll mit dem Geld von Margarethe B. für sich eingekauft haben. „Gegenstände für das alltägliche Leben“, so heißt es. Eine Rechtsanwältin hat die Ermittlungen gegen die Frau ins Rollen gebracht. Nachdem der Nachbarin die Vermögensverwaltung nach einem Rechtsstreit entzogen worden war, hatte ein Gericht die Juristin als Vertreterin bestimmt. Der Anwältin fielen ungewöhnlich hohe Haushaltskosten auf, mehr als die Rentnerin für den Eigenbedarf brauchte. In der Kirchröder Gesellschaft wird weiter spekuliert: Soll mit dem Mord etwas verschleiert werden? Frau L. habe die Altersdemenz der Nachbarin ausgenutzt, glauben Anwohner. Aber: Bewiesen wird nichts. Die Nachbarin ist nicht mordverdächtig.

Razzia: Ermittler wollen in das Haus von Daisy L. © Quelle: Rainer Dröse

Die Ermittler prüfen Zusammenhänge mit einem anderen Fall. Ende August war die Rentnerin Erika S. in ihrer Wohnung an der Davenstedter Straße (Linden) getötet worden. Wie in dem Kirchröder Fall sah es zunächst nach einem natürlichen Tod der 85-Jährigen aus. Nur ein Rechtsmediziner zweifelte. Ihm fielen leichte Gewebeveränderungen am Hals der Frau auf. Eine Obduktion in der MHH bestätigte seinen Verdacht: Auch diese Frau wurde erwürgt.

Schon wenige Tage nach dem Mord meldete die Kripo einen Fahndungserfolg. Ein 50-Jähriger, der im Haus der Rentnerin Gelegenheitsarbeiten verrichtet hatte, war dringend tatverdächtig. Nach dem Mord habe er mit einer gefälschten Überweisung Geld vom Girokonto der 85-Jährigen abheben wollen, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Dem Richter reichte das nicht. Folge: Der 50-Jährige wurde zunächst freigelassen, am 11. Oktober dann aber wieder festgenommen. Die Beamten hatten DNA-Spuren entdeckt, die den Mann überführten. Zum Mord in Kirchrode gab es allerdings keine Verbindung.

Die Ermittler kommen nicht weiter. Im März 2004 schließen sie schließlich die Akten. Der Mörder von „Tantchen“ Margarethe läuft weiterhin frei herum.

