﻿Mord aus Hannover bei Vox-Show „Die letzte Spur“: Erfolg für die Polizei?

Hannover. Dieser Mord beschäftigt die Polizei Hannover seit 2015: der Fall Bernd Mokijewski aus Herrenhausen. Bis heute ist unklar, wer den 70-Jährigen tötete und zerstückelte. Die Leichenteile trieben später im Mittellandkanal und in Langenhagens Wietzesee. Um in dem sogenannten Cold Case neue Ansätze zu bekommen, setzte die Polizei nun ihre Hoffnungen auf die Vox-Sendung „Die letzte Spur“. 

Bernd Mokijewski, der als „Mann am Fenster“ bekannt war, wurde vor acht Jahren im Juli umgebracht. Der Senior lebte an der Haltenhoffstraße und sprach aus seiner Hochparterrewohnung oft mit Passanten. Dann war er plötzlich verschwunden – bis im Mittellandkanal Teile seiner zerstückelten Leiche in Plastiksäcken entdeckt wurden. Erst ein Jahr später tauchte Mokijewskis restlicher Körper im Wietzesee auf. Trotz aufwendiger Spurensicherung ist der Fall bis heute ungelöst.

Zeugenaufruf verläuft erfolglos

Nun sollte neuer Wind in die Ermittlungen kommen: Am Mittwoch, 13. September, lief der Fall in der Vox-Sendung „Die letzte Spur“ – vergleichbar mit dem ZDF-Pendant „Aktenzeichen XY ungelöst“. Aber: „Es sind keine neuen Hinweise eingegangen“, sagt Polizeisprecherin Janique Bohrmann auf Anfrage. Das Telefon sei sogar gänzlich still geblieben. Trotzdem bleibt auch nach acht Jahren die Hoffnung: „Vielleicht meldet sich doch noch jemand.“

