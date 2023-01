﻿Tödliche Schüsse in Autohaus: Staatsanwaltschaft erhebt Mordanklage gegen zwei Verdächtige

Zwei Männer werden beschuldigt, Anfang September 2022 den Geschäftsmann Borys L. in dessen Autohaus in Hannover-Ledeburg erschossen zu haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes gegen Denis S. und Igor F. erhoben.

Hannover. Die Staatsanwaltschaft Hannover hat Anklage wegen Mordes gegen zwei Männer erhoben, die am 5. September 2022 den Autohausbesitzer Borys L. in dessen Geschäftsräumen in Hannover-Ledeburg erschossen haben sollen. Das bestätigte eine Sprecherin am Montag. Ein 42-jähriger Beschuldigter habe demnach mit einer Maschinenpistole auf L. gefeuert. Sein 54-jähriger mutmaßlicher Komplize soll den Schützen zum späteren Tatort gefahren haben.