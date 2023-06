Hannover

Urteil zum Mord an Borys L.: Das Landgericht Hannover hat am Montag Denis S. und Igor F. zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Nach Überzeugung des Gerichts haben die beiden Männer den Autohausbesitzer in Ledeburg mit mehreren Schüssen getötet.

Alina Stillahn, Manuel Behrens und Jasper Bennink