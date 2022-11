﻿Mord in Burgdorf: Angeklagter rastete aus, als er von der Liaison seiner Frau hörte

Hüseyin C. (37) hat die Tötung seiner Frau am 3. Mai 2022 in Burgdorf gestanden. In einer ausführlichen Erklärung schilderte sein Anwalt im Landgericht Hildesheim, wie es dazu kommen konnte. Kann das Gericht diese Schilderung nicht widerlegen, dürfte die Gefängnisstrafe deutlich niedriger ausfallen.

Ein Anwalt und sein Mandant: Matthias Waldraff hat eine umfangreiche Erklärung für Hüseyin C. abgegeben. Darin erklärt er, wie es zu dem Angriff und dem tragischen Tod von Esra C. kommen konnte.

Burgdorf. Unter großen Sicherheitsvorkehrungen hat Hüseyin C. (37) am Dienstag im Landgericht Hildesheim die Tötung seiner Frau Esra (35) gestanden. „Zutiefst und ehrlich bedaure ich, meine Frau getötet zu haben“, sagt er mit tränenerstickter Stimme. Während er sein Geständnis ablegt, beschimpft ihn eine Verwandte des Opfers auf kurdisch. Ein junger Mann ruft C. mehrfach zu: „Ich f ... Deine Mutter.“ Beide werden aus dem Gerichtssaal 134 geführt. Mehrere Dutzend Justizwachtmeister sicherten den Prozess ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum das so ist, erklärt Rechtsanwalt Matthias Waldraff. „Der Sohn meines Mandanten wurde mit dem Tode bedroht. Ich bitte darum, dass er in der Hauptverhandlung nicht aussagen muss.“ Hüseyin C. hatte am 3. Mai 2022 nachmittags sein Opfer mit 13 Messerstichen in der Burgdorfer Innenstadt umgebracht. Sie war auf dem Weg zum Scheidungsanwalt. Nun muss er sich wegen Mordes vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Mordmerkmale: Heimtücke und niedere Beweggründe.

Erklärung des Angeklagten umfasst 49 Seiten

Mehr als eine Stunde lang verliest Waldraff die Erklärung seines Mandanten. Es sind 49 Seiten. Und darin geht es neben dem Geständnis darum, die Mordmerkmale vom Tisch zu bekommen. Er stellt es als Spontantat eines verzweifelten Menschen dar. Eine Impulstat aus Enttäuschung über den Ehebruch von Esra C. Der Unterschied zwischen einer Verurteilung wegen Mordes oder Totschlags beträgt zehn Jahre Haft oder mehr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

"Mein Mandant glaubte fest daran, dass sie zu ihm zurückkehrt", fasst der Rechtsanwalt die Whatsapp-Kommunikation zwischen Täter und Opfer zusammen. Aus dem Türkeiurlaub im April hatte sie ihrem Mann ein paar freundliche Worte geschrieben.

Opfer hatte einen Geliebten

Wenige Tage später schrieb Esra an ihren Geliebten über ihren Ehemann: „Er hat nur eine große Klappe.“ Laut Waldraff glaubte das spätere Opfer selbst nicht, dass C. zur Gewalt gegen sie fähig sei. Ehefrau und Geliebter verband eine innige Beziehung. So schrieb Esra: „Du hast mich zur Sex-Machine gemacht.“

Verwandte von Esra C.: Sie zeigen die Bilder der Getöteten im Landgericht Hildesheim. Während der Verhandlung. Der Vorsitzende Richter, Rainer de Lippe, hat eine derartige Demonstration während der Verhandlung untersagt. © Quelle: Moritz Frankenberg

Schon Wochen zuvor habe der Angeklagte Selbstmordabsichten gehabt. Am 2. Mai wollte er sich auf dem Friedhof Wathlingen (Kreis Celle) „ein Messer in den Hals rammen“. Doch er schaffte es nicht.

Hüseyin C. wollte eine „letzte Aussprache“

Laut seines Anwalts verfolge C. ahnungslos seine Frau am 3. Mai seine Frau nach Burgdorf. Er habe nicht gewusst, dass sie einen Scheidungsanwalt aufsuchen wollte. Und auch nicht, dass sie ein Verhältnis hatte. „Ich hatte keinen Plan“, lässt Hüseyin C. verlauten. Er wollte eine letzte Aussprache. Wäre sie gescheitert, hätte er sich die Pulsadern aufgeschnitten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Am Parkplatz in der Feldstraße kam es dann zum tragischen Finale. Esra soll gesagt haben: „F ... Dich. Ich habe einen Anderen. Hau ab.“ Die Reaktion des Angeklagten: „Als ich hörte, dass sie einen Anderen hat. Bin ich völlig abgedreht.“ An die Einzelheiten, wie er 13 Mal auf die Mutter seiner beiden Kinder einstach, könne er sich nicht mehr erinnern.

Von Thomas Nagel