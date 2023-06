﻿Mord im Autohaus an Borys L.: Heute kein Urteil wegen Panne im Gefängnis

Hannover. Eigentlich waren für Freitag, 2. Juni, die Urteile zum Autohausmord an Borys L. gegen die beiden Angeklagten erwartet worden. Außerdem standen am Landgericht Hannover noch die Plädoyers der Anwältinnen und Anwälte von Denis S. und Igor F. an. Doch daraus wurde am vermeintlich letzten Prozesstag nichts. Der Grund für die Verzögerung ist kurios.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als sich kurz vor Beginn um 8.30 Uhr fast alle Verfahrensbeteiligten im Schwurgerichtssaal versammelt hatten, stellte sich heraus: Einer der Angeklagten war nicht rechtzeitig aus der JVA Rosdorf bei Göttingen abgefahren worden und fehlte. Denis S. sitzt in Rosdorf in Untersuchungshaft. Die Verspätung brachte den eigentlichen Zeitplan durcheinander.

Neuer Termin für Urteilsverkündung

Am Freitag wurde nun lediglich ein Beweisantrag eingebracht, nachdem der Angeklagte verspätet am Landgericht eingetroffen war. Für die Plädoyers und die Urteile musste ein neuer Termin angesetzt werden. Dieser ist nun am Montag, 26. Juni, ab 15 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Staatsanwaltschaft Hannover hatte bereits eine lebenslange Freiheitsstrafe für S. und F. gefordert. Denis S. soll den Autohausbesitzer Borys L. im vergangenen September in dessen Autohaus in Ledeburg heimtückisch erschossen haben. Igor F. soll das Geschäft ausspioniert und später das Fluchtauto gefahren haben.

HAZ