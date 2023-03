﻿Mord in Neustädter Pizzeria: „Der Beschuldigte lebt in einer Wahnwelt“

Hannover/Neustadt. Er hat einen Mann mit mehreren Messerstichen in Neustadt getötet und dessen Schwester schwer verletzt. Deswegen wird Abdi R. weiterhin in einem psychatrischen Krankenhaus untergebracht. Das hat das Landgericht Hannover angeordnet. Ursache für seine Tat war die schwere Erkrankung des Beschuldigten – eine durch religiösen Hass motivierte Tat nahm das Gericht nicht an. „Der Beschuldigte lebt in einer Wahnwelt“, so der Vorsitzende Richter Martin Grote in der Begründung der Entscheidung.

Der Beschuldigte hatte noch zu Beginn des Prozesses angegeben, das Opfer jesidischen Glaubens attackiert zu haben, weil dieser seinen Glauben beleidigt habe. Wenige Wochen danach stach er im vergangenen Sommer auf den Jesiden und seine Schwester auf der Wunstorfer Straße ein. Der damals 32-Jährige konnte sich noch in die nahegelegene Pizzeria flüchten. Doch R. kam ihm hinterher, stach weiter auf ihn ein. Als die Schwester ihn stoppen wollte, verletzte er auch sie.

„Wir haben hier keinerlei Zweifel“

Gegen R. wurde kein normales Strafverfahren durchgeführt, sondern ein sogenanntes Sicherungsverfahren. Das Gericht entschied nun zum Ende des Verfahrens: Der Beschuldigte hat mit seiner Tat die Voraussetzungen des Mordes aus Heimtücke und der gefährlichen Körperverletzung erfüllt, ist wegen seiner Erkrankung aber schuldunfähig. Der Somalier leidet unter einer paranoiden Shizophrenie.

Schwer erkrankt: Der Beschuldigte mit seinem Anwalt Matthias Waldraff. © Quelle: Alina Stillahn

„Wir haben hier keinerlei Zweifel, Ursache war hier die psychiatrische Erkrankung“, so der Vorsitzende Richter Grote. Die Erkrankung bediene sich zwar der Religion. R. sei neben der Selbstmedikamentation mit Cannabis in die Religion geflüchtet und sicher auch leichtes Opfer für religiös verbrämte Hasslehren. Doch schlussendlich folgte das Gericht der Auffassung von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. „Grund hierfür ist nicht der religiös motivierte Hass auf Jesiden, sondern die Erkrankung des Beschuldigten“, sagte der Richter.

„Ohne Zweifel ist der Beschuldigte hochgefährlich“

Zweifel, dass R. krank ist, habe auch er nicht, sagte einer der Anwälte der Nebenklage. Necdal Disli betonte aber wiederholt, dass auch das religiöse Motiv eine wichtige Rolle gespielt habe. Die Familie des Opfers sei vor dem sogenannten Islamischen Staat aus dem Irak geflohen, nun würden sie aus dem gleichen Grund wieder getötet. „Für die Familie ist das ein wichtiger Punkt“, so der Anwalt. Er habe gehofft, dass sich das auch im Urteil wiederspiegele. „Damit sich so etwas nicht wiederholt.“

Das betonte auch der Richter – und es sei zu erwarten, dass R. weitere Taten begehen könnte. „Ohne Zweifel ist der Beschuldigte hochgefährlich“, so Grote. R. werde vermutlich viele Jahre in einem psychiatrischem Krankenhaus untergebracht sein. Die Unterbringung ist grundsätzlich unbefristet. Eine medikamentöse Einstellung sei bislang nicht gelungen, so der Richter. Eine Chance auf Heilung hat der Beschuldigte nach Angaben des Gerichts momentan nicht.