Urteil zum Kindermord von Wunstorf: Das Landgericht Hannover hat am Montag den 15-jährigen Angeklagten zur Höchststrafe verurteilt. Somit wird der Täter zehn Jahre in einer therapeutischen Einrichtung untergebracht. Der Jugendliche hatte einen gleichaltrigen Mitschüler auf das Gelände einer verlassenen Gärtnerei gelockt und erschlagen.

Hannover. Das Landgericht Hannover hat am heutigen Montagvormittag, 28. August, das Urteil im Mordprozess um den getöteten 14-Jährigen aus Wunstorf gefällt. Der mittlerweile 15-jährige Täter wird wegen Mordes in Tatmehrheit mit versuchter räuberischer Erpressung in 12 Fällen zehn Jahre lang in einer therapeutischen Einrichtung untergebracht, unter dem Vorbehalt der anschließenden Sicherungsverwahrung. Das ist die höchstmögliche Strafe in diesem Verfahren gegen einen Minderjährigen.