﻿14-Jähriger soll Gleichaltrigen getötet haben: Verfahren beginnt im Juli am Landgericht Hannover

Hannover/Wunstorf. Am 10. Juli beginnt nach Angaben eines Sprechers nun das Verfahren gegen einen 14-Jährigen am Landgericht Hannover. Er soll Ende Januar einen Gleichaltrigen getötet haben. Sieben Verhandlungstage sind angesetzt.

Bereits im Frühjahr hatte die Staatsanwaltschaft Hannover Anklage gegen den 14-Jährigen erhoben. Die Ankläger werfen ihm darin vor, seinen Mitschüler unter einem Vorwand auf das Gelände einer ehemaligen Gärtnerei im Wunstorfer Ortsteil Blumenau gelockt, ihn gefesselt und mit Steinen erschlagen zu haben.

Verdächtiger soll auch Drohbriefe verschickt haben

Zudem muss sich der Jugendliche – so der Stand der Anklageerhebung – wegen versuchter Erpressung in zwölf Fällen verantworten. Er soll noch vor der Tat Drohbriefe an Wunstorfer Haushalte verteilt und darin den Familien gedroht haben, ihre Häuser in die Luft zu sprengen.

Bereits während der Ermittlungen hatten sich die Behörden mit Details zu dem Fall zurückgehalten. Auch das Verfahren am Landgericht wird nach Angaben des Sprechers unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Jugendliche werden im Strafverfahren besonders geschützt, der Ausschluss der Öffentlichkeit ist in solchen Fällen zwingend vorgeschrieben.

