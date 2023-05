﻿Mord mit einem Regenschirm in Hannover: Die tödliche Spritze an der Spitze

Solch ein Mord ist einmalig in Deutschland. Er ist rätselhaft, es gibt kein Motiv, keinen Täter. Und es bleibt die Frage: Warum musste Christoph B. so qualvoll sterben? Die Quecksilberattacke im Jahr 2011 kommt sogar ins Fernsehen zu „Aktenzeichen xy“. Moderator Rudi Cerne spricht von einem Mord, den „man nur aus Spionageromanen kennt“.

Hannover. Christoph B. verlässt seine Arbeitsstelle. Es ist Freitag, der 15. Juli 2011, der 40-Jährige freut sich aufs Wochenende mit seiner Frau und seinen beiden Kindern. Er geht in der Calenberger Neustadt zum Parkplatz. Ein Mann verfolgt ihn. Er hat einen Regenschirm in der Hand. Einen präparierten, vorne an der Spitze ist eine Spritze angebracht. Der hagere Mann kommt näher – und sticht Christoph B. ganz kurz ins Gesäß. Dann überholt er ihn.