﻿Mord ohne Leichen – was ist mit Karen und Clara Gaucke aus Hannover passiert?

Hannover. Dieser Fall berührte im Jahr 2006 ganz Deutschland: Karen Gaucke (37) und ihre sieben Monate alte Tochter Clara wurden vermisst. Am 15. Juni gab es das letzte Lebenszeichen – sie telefonierte gegen 19.45 Uhr mit einer Freundin. Und sprach davon, dass ihr Ex-Freund Michael P. gleich kommen soll. Er war der Vater von Clara, und es hatte Streit um Unterhaltsfragen gegeben.

Der Vater Hans Gaucke meldete seine Tochter am Sonntag, 18. Juni, als vermisst. Weil sie tags zuvor nicht zu einer Verabredung gekommen war – mit der Mutter von Michael P., der Großmutter von Clara. Die beiden hatten ein sehr inniges Verhältnis, und Karen Gaucke galt als zuverlässig, kam immer pünktlich. Die Mutter machte sich Sorgen, rief bei den Eltern an. Die wussten sofort, dass da was passiert sein musste, erzählten sie später. Zumal sie am Freitag auch nicht wie verabredet zur Tui gekommen war – dort wollte sie wieder halbtags arbeiten.

Blutlache in Küche

Eine Zeit zwischen Hoffen und Bangen begann. Dann wurde die Blutlache in der Küche in ihrer Wohnung am Volgersweg (Oststadt) entdeckt. Und ein Verdächtiger festgenommen: Michael P. Ein Kollege Karen Gauckes. Sie hatte sich in ihn verliebt, wurde schwanger, er verließ sie wieder, hatte eine neue Freundin, die ebenfalls ein Kind von ihm erwartete. Die beiden hatten sich häufig gestritten. Und er war an dem Abend mit Karen Gaucke verabredet gewesen. Er behauptete, sie habe nicht geöffnet, er sei weggefahren und habe sich Babyfons in einem Schaufenster angeschaut – Aussagen, die nicht wahr sein konnten, wie die Polizei herausfand. Außerdem fanden Ermittler Blutspritzer auf den Turnschuhen von ihm – es war Blut seiner Ex-Freundin. Er versuchte das mit Nasenbluten von Karen zu erklären.

P. entschied sich schließlich, in der Untersuchungshaft zu schweigen, holte sich eine renommierte Anwältin. „Da suchten die Eltern Beistand“, erzählt Matthias Waldraff. Der Anwalt aus Hannover vertrat die beiden nicht nur, er kümmerte sich um sie. Bis heute hat er Kontakt zur Mutter, der Vater ist verstorben.

Viel Unterstützung aus Hannover

Die Hoffnung, Karen und Clara lebend wiederzusehen, haben die Eltern nicht aufgegeben – bis Blutspuren von Karen in dem Mietwagen gefunden wurden, den P. am Tag ihres Verschwindens, am 15. Juni, gemietet hatte. „Da stand für uns fest: Karen ist tot“ Und da es keine Spur vom Baby gab, mussten sie auch vom Tod der kleinen Clara ausgehen. Die Eltern waren wie paralysiert. Es blieb diese Frage, die sie bis heute quält, Tag für Tag: Wo ist unsere Tochter, wo ist unser Enkelkind?

Erinnerung: Gabriele Gaucke pflegt in der Wohnung einen Gedenktisch. © Quelle: Christian Lomoth

Sie bekamen viele Briefe. Aus Hannover, aber auch aus anderen Teilen Deutschlands. Alle wollen Trost spenden, helfen. „Das hat ihnen geholfen“, so Waldraff.

Die Suche in der Region ging weiter, Wälder wurden durchsucht, Taucher stiegen in Teiche. Und dann die Nachricht: eine Leiche in einem Fischteich bei Steinwedel! „Da haben wir gedacht, wir sind durch, es ist vorbei.“ Ein Auto wurde vom Grund hochgeholt. „Das war Gänsehautgefühl da am Teich.“ Aber es war nicht Karen Gauckes Leiche, die dort geborgen wurde, sondern die eines Mannes, der seit 1992 vermisst worden war und sich selbst das Leben genommen hatte.

Die Eltern haben da schwer gelitten. P. hatte bei einer Internetauktion auf ein Bolzenschussgerät geboten. Am 16. Mai, einen Monat vor dem Verschwinden. Er hat es schließlich nicht ersteigert, „aber die Eltern mussten ja davon ausgehen, dass eine feste Tötungsabsicht vorlag“.

Prozess startet, Angeklagter schweigt weiter

Der Prozess startete am 23. Januar 2007, und die für viele so wichtige Frage lautete: Wird der Angeklagte reden? Die deutliche Antwort: „Ich möchte schweigen“, sagte der Angeklagte. Es begann ein spektakulärer Indizienprozess. Offenbar glaubte er, ohne Leichen wird es keine Verurteilung geben.

Gedenkstein: Ein Ort zum Trauern für Verwandte und Freunde. © Quelle: Christian Lomoth

Die Gauckes verfolgten fast den ganzen Prozess. Sie erlebten schwere Stunden, als der Gutachter von den Blutspritzern in der Wohnung erzählt. Einmal verlor Gabriele Gaucke die Fassung, es flossen Tränen. Ansonsten hörten sie, dass es kaum etwas Entlastendes für den Angeklagten gab. Am 20. März verkündete der Richter das Urteil: Lebenslange Haft, außerdem wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Michael P., der Minuten vorher noch optimistisch wirkte, brach zusammen.

Viele offene Fragen

Der Richter war überzeugt, dass Karen Gaucke den Verurteilten nervte, dass sie nicht in seine Lebensplanung passte, dass er nicht mehr Unterhalt zahlen wollte. Weil er verhindern wollte, dass das Baby schrie, hat er auch die kleine Clara getötet, hieß es in der Urteilsbegründung. Und Michael P.? Sagte weiter gar nichts. Die Eltern wissen weiterhin nicht, was in der Wohnung genau passiert ist, was mit Tochter und Enkelkind passiert ist.

Michael P. wird es ihnen nicht mehr sagen können. Er starb im Gefängnis an Hodenkrebs.