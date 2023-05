﻿Rattengift: Wollte ein Orchestermusiker seine Mutter in Hannover und Mitmusiker töten?

Kostenfrei bis 19:36 Uhr lesen

Erfolg in Doha

Giovanna Scoccimarro hat sich bei der Judo-WM bis ins Finale gekämpft und am Ende Silber bekommen. „Es ist überwältigend“, sagt sie am Tag danach. Und schon am Sonntag steht die in Hannover lebende Sportlerin wieder auf der Matte.