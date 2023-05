﻿Mordanklage: Wollte ein Orchestermusiker seine Mutter in Hannover und Mitmusiker vergiften?

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat Anklage wegen versuchten zweifachen Mordes und gefährlicher Körperverletzung erhoben. Ein Musiker aus Schleswig-Holstein soll versucht haben, seine Mutter und zwei befreundete Mitglieder seines Orchesters mit Rattengift zu vergiften.

Hannover. Die Vorwürfe wiegen schwer: Wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung hat die Staatsanwaltschaft Hannover Anklage gegen einen Profimusiker aus Schleswig-Holstein erhoben. Marcus H. soll sowohl versucht haben, seine eigene Mutter wie auch eine Mitmusikerin und einen Mitmusiker zu vergiften. Seit Januar sitzt der 62-Jährige in Hannover in Untersuchungshaft, im Sommer startet das Verfahren gegen ihn am Landgericht.