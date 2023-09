Zeugensuche

In Herrenhausen kannten viele Bernd Mokijewski als „Mann am Fenster“. Im Sommer 2015 war er plötzlich weg. Nach Tagen tauchte der 70-Jährige wieder auf – ermordet und zerstückelt. Leichenteile wurden im Mittellandkanal in Hannover und im Wietzesee in Langenhagen gefunden. Bis heute ist der Fall ungeklärt. Jetzt hofft die Polizei durch die Vox-Sendung „Die letzte Spur“ auf neue Zeugenhinweise.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket