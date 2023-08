﻿So reagieren die Wunstorfer auf das harte Urteil

Hannover/Wunstorf. Es sind wenige Zeilen, mit denen das Landgericht Hannover am Montag in einer Pressemitteilung das Urteil in einem der wohl aufwühlendsten Mordprozesse der vergangenen Jahre zusammenfasst. Zu einer Strafe von zehn Jahren Haft ist der Angeklagte wegen Mordes verurteilt worden, kann man da lesen. Das Gericht behalte sich die Anordnung einer Sicherungsverwahrung nach der Haft vor. Der Wunstorfer komme nicht frei, wenn sie angeordnet werde. Er solle in einer sozialtherapeutischen Einrichtung untergebracht werden, steht da noch.

Dann folgt der Satz, der die Hoffnungen vieler Menschen in Wunstorf zunichte macht, etwas mehr über die Hintergründe zu erfahren. Über das soeben bekannt gegebene Ergebnis der Verhandlung hinaus werde es „vom Landgericht aus keine weiteren Erklärungen geben“, heißt es weiter.

Noch kurz vor dem Urteil hatte sich Wunstorfs Bürgermeister Carsten Piellusch (SPD) stellvertretend für viele Menschen aus Wunstorf gewünscht, dass beispielsweise die Frage nach dem Motiv nach Prozessende zumindest ein Stück weit beantwortet würde.

Eltern des Opfers wollen, dass der Täter die Tat begreift

Nach Prozessende bleibt der Eindruck, dass das Urteil selbst schon helfen wird, ein Stück weit abzuschließen. Letztlich sei die Frage nach dem Motiv nicht entscheidend, sagte beispielsweise der katholische Pfarrer Andreas Körner, der den ermordeten Jan seit dem Kommunionkurs kannte – und der in Wunstorf den Beerdigungsgottesdienst abhielt. „Egal, welches Motiv der Täter gehabt hat, es gibt am Ende keine Rechtfertigung für Mord“, sagte er. Man nehme einem anderen das Leben. Man nehme es sich heraus zu entscheiden: „Dein Leben ist nicht lebenswert“, sagte Körner: „Es ist und bleibt eine schreckliche Tat.“

Der Pfarrer bezweifelte aber, dass der bei der Tat 14-Jährige das Ausmaß seines Handelns begriffen habe. Es sei auch die Frage, ob er im Prozess schon habe benennen können, was ihn zu dieser Tat trieb. Der Familie des Opfers Jan sei es zudem wichtig gewesen, dass es das Urteil einen therapeutischen Ansatz enthalte. Der 15-Jährige bekomme jetzt zumindest die Chance, die Tat zu reflektieren, Reue zu empfinden. „Auch die Familie des Täters hat in gewisser Weise einen Sohn verloren“, sagte Körner. Jans Familie sei das sehr bewusst. Er bewundere es, wie differenziert die Eltern die Tat sehen könnten, obwohl es ihnen schwer falle, in die Normalität zurückzukehren. „Da gibt es keine Rachegedanken, keinen Hass“, sagte Körner: „Sie wollen, dass der Täter begreift, was er getan hat.“

Landeskirche: „Die Tat hat die Schulgemeinschaft für immer verändert“

Mit der Verkündung des Urteils sei für die Schulgemeinschaft der Evangelischen IGS Wunstorf ein wichtiger Schritt getan, um mit der furchtbaren Tat und damit mit dem Tod des Schülers und Mitschülers umzugehen, sagte Kerstin Gäfken-Track, Leiterin der Bildungsabteilung im Landeskirchenamt Hannover. Die Landeskirche ist Schulträgerin der IGS, in der Täter und Opfer zur Schule gingen. Das Urteil mache die Tat nicht ungeschehen, aber die Konsequenzen sichtbar: „Wer einem Menschen Gewalt antut oder ihm gar gewaltsam das Leben nimmt, wird dafür zur Rechenschaft gezogen und verurteilt.“

Man werde die besondere Begleitung, speziell des Jahrgangs, dem Opfer und Täter angehört hatten, durch externe Fachleute und durch schulinterne Angebote fortsetzen, hieß es weiter. Auch wenn inzwischen das schulische Leben in vielen Bereichen so normal wie möglich verlaufe, habe die Tat die Schulgemeinschaft für immer verändert. „Das Gedenken an den verstorbenen Mitschüler und das Wissen, dass die Tat von einem Schüler der Schule begangen worden ist, werden im Bewusstsein bleiben“, sagte Gäfken-Track.

HAZ