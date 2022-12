﻿Mordprozess in Hannover: Anwalt will den wahren Täter finden

Ayas A. (24) soll im Juni in Holtensen (Wennigsen) ein Ehepaar aus Habgier ermordet haben. Am Mittwoch hat der Prozess begonnen. Und klar ist: Der Täter muss im Blutrausch gehandelt haben.

Hannover. Um 8.58 Uhr hat Ayas A. (24) den Saal H2 im Landgericht Hannover betreten. Zahlreiche Fotografen und Kameraleute lichten den bulligen Mann mit Bart in seinem dunkelgrauen Adidas-Kapuzenpulli ab. Selbst sein Anwalt Fritz Willig spricht „von einer überaus tragischen Tat“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ayas A. muss sich seit Mittwoch wegen Doppelmordes an einem Ehepaar in Holtensen (Wennigsen) am 11. Juni 2022 verantworten. Die Anklage enthält grausame Details, die bislang unbekannt waren. So wurde der Kfz-Meister Karsten U. (59) mit mehr als 20 Messerstichen in den Oberkörper getötet. Als der Mann im Sterben gelegen habe, sei er noch 14 Mal in die Augen gestochen worden“, heißt es in der Anklageschrift.

Waren Schulden das Mordmotiv?

Als die Ehefrau Sabine, vermutlich von den Geräuschen aufgeschreckt, in den Keller eilte, war das ihr Todesurteil. Sie habe sich heftig gewehrt. Doch der Mörder stach „mehr als 50 Mal in den Oberkörper und ihre Extremitäten“, verliest die Staatsanwältin. Wer auch immer so etwas getan hat, er muss in einen Blutrausch verfallen sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Anklage wollte Ayas A. das Ehepaar berauben. Im August 2021 hatte er die Kfz-Werkstatt in Hannover-Bornum von Karsten U. gekauft – für 310.000 Euro. Ab Ende des Jahres habe er die Raten nicht mehr begleichen können, auch anderen Leute habe A. Geld geschuldet.

Um von dem Mordverdacht abzulenken, sei der Angeklagte auf eine besondere Idee gekommen. Er täuschte am 20. Juni einen Raubüberfall in seiner Werkstatt „Auf dem Tönniesberg“ vor. Ihm seien 32.000 Euro von einem bewaffneten Mann geraubt worden, sagte er der Polizei. Doch die oberflächlichen Verletzungen am Bauch und an den Extremitäten habe er sich selbst zugefügt, heißt es in der Anklage.

Prozess bis März terminiert

Zum Prozessauftakt schwieg der gebürtige Iraker. Anwalt Willig kündigte für den nächsten Verhandlungstag im Januar eine Aussage seines Mandanten an. Er beantragte aber auch die Beiordnung seiner Nichte Silke Willig als zusätzliche Verteidigerin, weil die angesetzten Termine nicht ausreichten. „Wir haben es hier mit einem Indizienprozess zu tun, und es wird viele Beweisanträge geben“, kündigte er an. Und es werden in der Verhandlung „Ebenen“ zu Tage treten, die bislang nicht zur Sprache gekommen seien. Fritz Willig: „Wir hoffen, den richtigen Täter zu finden.“

Richter Martin Grote und die Staatsanwältin zeigten sich von dieser Ankündigung überrascht. Im Vorfeld der Verhandlung hatte Anwalt Willig dieser Zeitung allerdings erzählt, dass das ermordete Ehepaar auch Opfer von Trickbetrügern geworden seien.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der nächste Verhandlungstag ist am 10. Januar. Die Schwurgerichtskammer hat 8 Prozesstage angesetzt, das Urteil soll am 16. März gesprochen werden.