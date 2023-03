﻿Größte Mordserie seit Fritz Haarmann: Wie die Polizei dem „Würger von Ricklingen“ auf die Spur kam

Vor mehr als 30 Jahren begann in Ricklingen eine Mordserie, die viele Menschen in Hannover erschaudern ließ. Zeljko R. erwürgte jeweils zwei homosexuelle Männer und Frauen. Schon einmal hatte der Kroate einen Menschen getötet, gestanden hat er seine Taten nie.

Hannover. „Ist ein Serienmörder in Ricklingen aktiv?“, titelten die hannoverschen Zeitungen im Februar 1993. Vier grausige Verbrechen an Homosexuellen versetzten die Menschen in den kalten Wintertagen in Angst und Schrecken. Die Polizei stellte früh die Vermutung auf, dass die Taten zusammenhängen. Von einem Serientäter sprach sie zunächst nicht, obwohl die Tatorte nur wenige hundert Meter auseinanderlagen.

Das erste Opfer war ein Postbeamter, der im Oktober 1992 in seiner Wohnung mit Paketband erdrosselt wird. Der 49-Jährige galt als homosexuell und verkehrte in einschlägigen Gaststätten. Kurz vor Weihnachten wurden die Leichen von zwei lesbischen Frauen in ihrer gemeinsamen Wohnung gefunden. Auch sie wurden erwürgt.

Opfer ließen ihren Mörder freiwillig in die Wohnung

Dann wurde Anfang Februar ein Wachmann in seiner Wohnung mit dem Gürtel eines Bademantels stranguliert. Auch der 50-Jährige suchte gelegentlich sexuellen Kontakt zu Männern. Was alle Opfer eint: Sie ließen ihren Mörder freiwillig in ihre Wohnungen, tranken mit ihm vor der Tat einige Gläser Alkohol. An allen Leichen fanden die Ermittler Sperma. Mit einem Messer ritzte der Täter den Opfern buchstabenähnliche Zeichen auf die Brust.

Zeljko R.: Er wurde überführt, fünf Menschen getötet zu haben. © Quelle: Privat

Am 4. Februar nimmt die 20-köpfige Sonderkommission Zejko R. in einem Gartenhäuschen auf dem Sportplatz des SC Elite an der Stammestraße fest. Der 32-jährige Kroate war unvorsichtig gewesen: Er hatte versucht, die Kameraausrüstung des Wachmanns in einer Ricklinger Gaststätte zu verkaufen. Bei der Polizei gab er an, Kamera und Objektive auf einem Flohmarkt erworben zu haben, das aber glaubten ihm die Ermittler nicht.

Zeljko R. hatte schon einmal getötet

Denn Zeljko R. war einschlägig vorbestraft. Der Verdächtige hatte bereits einmal wegen Totschlags in Haft gesessen. Er war zu einer knapp siebenjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil der gelernte Schlosser den Ehemann seiner Geliebten mit einer Hundeleine erdrosselt hatte. Seine Morde an den vier Männern und Frauen in Hannover bedeuteten die größte bekannte Mordserie seit den Verbrechen des berüchtigten Massenmörders Fritz Haarmann im Raum Hannover. Zeljko R. wurde als der „Würger von Ricklingen“ bekannt.

Der Unterschlupf: In dieser Gartenlaube auf dem Gelände des SC Elite an der Stadionbrücke wohnte der Täter. © Quelle: Franz Fender

Der Kroate wuchs zusammen mit einem Bruder in Neustadt am Rübenberge auf. Dort im Ortsteil Empede tötete er auch sein erstes Opfer. Der damals 26-Jährige pflegte eine Beziehung zu einer 20-jährigen Frau, die wiederum zwei Jahre zuvor einen 65 Jahre alten Sozialrentner geheiratet hatte. Am Tag nach Weihnachten 1986 ertappte der alkoholkranke Senior die beiden in der gemeinsamen Wohnung des Ehepaares. Es kam zum Gerangel, in dessen Folge der Geliebte den Rentner erwürgte. Die Leiche warf das Liebespaar in die Leine, das Opfer wurde erst ein Vierteljahr später entdeckt.

Unterschlupf in einer Gartenlaube

Weil sich die Frau in Widersprüche verwickelte, flog die Tat auf. Zeljko R. musste hinter Gitter, kam aber vorzeitig nach vier Jahren im August 1991 wieder frei. Seitdem lebte er in Hannover. Dort hatte er geheiratet, wohnte bis zur Trennung in einem Haus an der Dormannstraße, genau gegenüber dem Mehrfamilienhaus, in dem er das lesbische Paar später töten würde.

Als die Mordserie begann, fand Zeljko R. in der Gartenlaube auf dem Sportgelände des SC Elite Obdach. Die Wirtin des Vereins hatte ihm die Laube vorübergehend als Unterkunft angeboten, als er nach der Trennung von seiner Frau auf der Straße stand und nicht mehr wusste, wohin er sollte.

Der Kroate, der als Hilfsarbeiter in einer Schrotthandlung beschäftigt war, spielte Fußball beim SC Elite. In der Mannschaft hatte niemand dem 32-Jährigen die schrecklichen Verbrechen zugetraut. Die Teamkollegen beschrieben Zeljko R. als „stets freundlich, zuvorkommend und hilfsbereit“.

Seine Opfer hatte er bereits lange vor der Tat gekannt. Vermutlich deshalb ließen sie ihn arglos in ihre Wohnungen. In allen vier Fällen konnten die Ermittler den „Würger von Ricklingen“ anhand seiner Spermaspuren überführen. Doch Zeljko R. gestand die Taten nie, nicht einmal im Gerichtssaal.

Zu lebenslanger Haft verurteilt

Dabei waren die Beweise belastend. Ein Sachverständiger des Landeskriminalamtes schätzte die Wahrscheinlichkeit, dass die aufgefundenen Spermaspuren nicht von dem Kroaten stammen könnten, bei eins zu mehreren Millionen ein.

Die hannoversche Schwurgerichtskammer verurteilte R. nach 30 Verhandlungstagen wegen Mordes und Totschlags in jeweils zwei Fällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Außerdem erkannte das Gericht auf eine besonders schwere Schuld des Angeklagten und ordnete Sicherungsverwahrung an. Als Motive nahm die Staatsanwaltschaft Mordlust und sexuellen Missbrauch seiner Opfer an. Womöglich aber hat Zeljko R. die vier Männer und Frauen getötet, weil er Homosexuelle verachtete.

Der Angeklagte verzog keine Miene, als das Urteil verkündet wurde. Seine deutsche Ehefrau im Zuhörersaal weinte. Der Kammervorsitzende Friedrich Kühn wies die Zweifel des Verteidigers an der Schuld des Angeklagten zurück. Der Anwalt hatte Freispruch beantragt, konnte aber keine Belege vorweisen, warum Zeljko R. die Taten nicht begangen habe.