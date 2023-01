﻿14-Jähriger unter Mordverdacht: Diese Strafe droht dem Jugendlichen

Hannover. Ein 14-Jähriger tötet einen Gleichaltrigen – ein solches Verbrechen unter Jugendlichen ist äußerst selten. Dass das Amtsgericht Neustadt für den mutmaßliche Täter zudem Untersuchungshaft angeordnet hat, kommt bei 14-Jährigen ebenfalls so gut wie nie vor. Offenbar spielen eine Reihe von außergewöhnlichen Umständen eine Rolle. Sie könnten das vom Erziehungsgedanken geprägte Jugendstrafrecht an seine Grenzen bringen.

Zu den besonderen Umständen zählt offenbar auch die Art und Weise, wie der 14-Jährige ums Leben gekommen ist. Die Staatsanwaltschaft Hannover spricht von stumpfer Gewalt und von Heimtücke. Das bedeutet, sie ermittelt wegen Mordes gegen einen Jungen, der mit seinen 14 Jahren gerade erst als überhaupt schuldfähig gilt.

Bei Erwachsenen: Auf Mord steht lebenslang

Das Erwachsenenstrafrecht kennt bei Mord nur eine Sanktion: „Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft“, steht im Strafgesetzbuch. „Es gibt keinen minderschweren Fall des Mordes“, sagt Frank Bornemann, Vorsitzender des niedersächsischen Richterbunds und Strafrichter am Oberlandesgericht in Celle. Richter haben in der Strafzumessung also keinen Spielraum nach unten.

Bei Jugendlichen ist das jedoch anders. „Die Strafrahmen des allgemeinen Strafrechts gelten nicht“, heißt es in Paragraf 18 des Jugendgerichtsgesetzes (JGG). Das Höchstmaß der Jugendstrafe liegt demnach grundsätzlich bei fünf Jahren.

Sieht kaum Spielraum für eine Strafmilderung: Frank Bornemann, Vorsitzender des niedersächsischen Richterbundes. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Es gibt im JGG aber Ausnahmen: Handelt es sich bei der Tat um ein Verbrechen, für das nach dem allgemeinen Strafrecht eine Höchststrafe von mehr als zehn Jahren droht, dann beträgt die Höchststrafe bei unter 18-Jährigen zehn Jahre.

Die Richter der Großen Jugendkammer am Landgericht Hannover könnten im Fall eines Hauptverfahrens also maximal zehn Jahre Haft verhängen. Diese zehn Jahre sind laut Bornemann aber keine „Punktstrafe“ wie das Lebenslang im Erwachsenenstrafrecht. „Die Jugendkammer muss bei Mord in die Strafzumessung einsteigen.“ Die Richter haben also die Möglichkeit, nach unten abzuweichen, wenn die Umstände der Tat dafür sprechen.

Kaum Raum für Strafmilderung

Ob es in diesem Fall aber Raum für Strafmilderungen gibt, scheint fraglich. Offenbar halten die Ermittler grausame Details des Todes zurück. Nach Informationen dieser Redaktion ist der Junge von seinem Bekannten gefesselt und schwer misshandelt, wenn nicht gar gefoltert, und am Ende gesteinigt worden.

Sollten die Ermittlungen diesen Verdacht bestätigen, dann haben die Richter laut Bornemann wenig Spielraum in der Strafzumessung. „Ich vermute, dass dann ein weiteres Mordmerkmal, das der grausamen Tötung, infrage kommt. Wenn zwei Mordmerkmale erfüllt sind, dürfte es schwierig sein, eine Strafe unterhalb von zehn Jahren zu begründen.“

Das ist noch nicht alles. Seit 2008 gibt es auch bei Jugendlichen die Möglichkeit der Sicherungsverwahrung. „2010 hat der Bundesgerichtshof entschieden: Das ist verfassungsgemäß“, sagt Bornemann. Sicherungsverwahrung bedeute: „Wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der Täter gleichgelagerte Taten noch einmal begehen wird“, dann käme er nach Verbüßen der Strafe so lange nicht frei, wie die Gefahr weiterer Taten besteht. „Das müsste ein psychiatrischer Gutachter ermitteln“, sagt Bornemann.