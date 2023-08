Gastronomie

Mehr als Kaffee und Kuchen: Wem das Aufstehen am freien Tag schwerfällt, der kann sich in einem dieser fünf Cafés Schwung holen.

Von einer Schmuseeinheit am Morgen bis zum französischen Croissant: Diese fünf Cafés in Hannover liefern die richtige Motivation, um selbst an einem freien Tag mal auswärts zu frühstücken.

