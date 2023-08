﻿Morgens in Hannover: Für diese fünf Cafés lohnt sich das frühe Aufstehen

Hannover. An einem freien Tag aus dem Bett zu kommen, kann ungemein schwerfallen. Eine Sache hilft dagegen aber besonders gut: die richtige Motivation. Und genau deshalb stellen wir fünf Cafés in Hannover vor, die so besonders sind, dass sie sogar ein frühes Aufstehen angemessen belohnen.

Der Katzentempel

Der Katzentempel ist nicht nur ein Wohlfühlort für die Besucherinnen und Besucher, sondern auch für die flauschigen Bewohner des „Tempels“: Eddie, Tonie und Pepper sind drei von acht Katzen, die allesamt aus dem Tierschutz stammen und in diesem Lokal ein Zuhause gefunden haben. Im Katzentempel gibt es aber nicht nur Schmuseeinheiten, sondern auch eine bunte und vor allem vegane Speisekarte: Neben Hauptmahlzeiten werden auch Kuchen und Frühstück angeboten, beispielsweise die „Kater Bowl“ oder „Tiramiezu“. Katzenliebhaber und -liebhaberinnen kommen hier definitiv auf ihre Kosten – und zwar nicht nur geschmacklich.

Öffnungszeiten und Adresse: Der Katzentempel liegt in der Südstadt (Marienstraße 96) und hat sonntags bis donnerstags von 10 bis 21.30 Uhr geöffnet sowie am Freitag und Sonnabend von 10 bis 22 Uhr. Reservierungen sind online oder per Telefon (0511) 91160707 möglich.

Das Café Glüxxeck

Das Café Glüxxeck ist das vielleicht kinderfreundlichste Lokal Hannovers: Es gibt eine Spielecke, Hochstühle, Bilder zum Ausmalen und sogar Lätzchen sowie Babygeschirr. Während die großen Gäste beispielsweise die selbst gebackenen Kuchen aus regionalen und saisonalen Zutaten probieren können, werden die Kleinen unter anderem an einer Spielküche, Lego Duplo oder Kinderbüchern für ihr frühes Aufstehen belohnt.

Öffnungszeiten und Adresse: Das Café Glüxxeck ist seit März 2023 auf der Orli-Wald-Allee 3 in der Südstadt ansässig. Geöffnet ist Mittwoch bis Freitag von 10 bis 17 Uhr, sonnabends von 10 bis 14 Uhr, sonntags von 10 bis 17 Uhr. Tischreservierungen sind nur am Wochenende möglich (Telefon 0511- 64714012). Weitere Informationen gibt es auf gluexxeck-cafe.de.

Café hof:geflüster

Beim hof:geflüster gibt es neben Drinks und verschiedenen Hauptgerichten auch ein eher kleines, aber feines Frühstücksangebot. Kulinarisch geht es dabei von „Paris“ bis ins „Mediterrane“. Vor allem aber lockt dieses Lokal mit seiner Lage: Direkt am Ballhofplatz belohnt das Café vor allem im Sommer mit einem besonderen Charme, denn der Platz inmitten der Altstadt ist eine kleine Ruheoase.

Öffnungszeiten und Adresse: Das hof:geflüster (Ballhofplatz 1) hat dienstags bis freitags von 10 bis 24 Uhr, sonnabends von 9 bis 24 Uhr und am Sonntag zwischen 9 und 18 Uhr geöffnet. Reservierungen können entweder auf der Website oder unter Telefon (0511) 99999694 vorgenommen werden.

Café Cream

Das Café Cream ist nicht nur ein Café mit französischem Flair, sondern vor allem eine Pâtisserie. Hier gibt es eine kleine, aber besonders feine Auswahl an Gebäck und Kuchen: Von Macarons über Tartelettes bis hin zu „Cruffins“ (Mischung aus Croissant und Muffin) werden hier zahlreiche Leckereien geboten. Alles wird in der hauseigenen Backstube selbst hergestellt. Das Gebäck ist so beliebt, dass sich das frühe Aufstehen definitiv lohnt: Spätestens am Mittag sind die Croissants meistens schon ausverkauft.

Öffnungszeiten und Adresse: Das Lokal liegt in der Oststadt (Cellerstraße 83) und hat von Dienstag bis Sonntag, 11 bis 18 Uhr, geöffnet. Telefonisch ist das Café unter (01517) 2203785 zu erreichen, eine Website gibt es nicht.

Café Mula

Das Café Mula bietet Frühstück an – und zwar den ganzen Tag lang. Hier werden also nicht nur frühe, sondern auch späte Aufsteher mit einem breiten und vor allem kreativen Brunch-Angebot belohnt. Es gibt Pulled Beef mit pochiertem Ei oder Rührei mit schwarzem Trüffel auf geröstetem Sauerteigbrot, um nur Beispiele zu nennen. Es geht aber noch ausgefallener: In der Saison wird im Mula nämlich auch mal Spargel zum Frühstück serviert. Wer es hingegen lieber süß mag, hat unter anderem die Wahl zwischen fluffigen Pancakes, bunten Obst-Bowls oder Brioche French Toast.

Öffnungszeiten und Adresse: Das Brunch-Café hat im Februar in der Innenstadt eröffnet (Lange Laube 16). Geöffnet ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, sonnabends und sonntags von 9 bis 18 Uhr. Reservierungen werden auf der Website entgegengenommen. Ansonsten ist das Lokal telefonisch unter der Nummer (01578) 1263099 zu erreichen.

